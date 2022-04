Hermann-Hesse-Realschule spendet über 200 Pakete

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am „Schmotzigen-Donnerstag“ fand in der Hermann-Hesse-Realschule (HHRS) eine kleine coronakonforme Fasnachtsparty statt, zeitgleich brach in Europa der Krieg in der Ukraine aus. Wie viele Menschen fühlten sich Lehrkräfte und SchülerInnen der Schule hilflos und hatten den großen Wunsch, die Menschen in der Ukraine zu unterstützen.

In Kooperation mit dem „Round-Table-Tuttlingen“ entstand die Idee, Care-Pakete für die Menschen in der Ukraine zu packen. Die Rückmeldungen waren überwältigend, und so konnten deutlich über 200 Schuhkartons mit Konserven, Batterien, Nudeln, Zahnpasten und weiteren Produkten des täglichen Bedarfs an „Round-Table-Tuttlingen“ übergeben werden.

Zeitgleich wurde das gesamte Schulhaus entsprechend dekoriert. An den Fenstern finden sich „Peace-Zeichen“, Friedenstauben sowie mehrfach die Botschaft „Frieden“. Auch im Unterricht wurde und wird das Thema Krieg behandelt, um die Kinder und Jugendlichen mit ihren Ängsten und Gefühlen nicht allein zu lassen. Vielen Dank allen UnterstützerInnen und Unterstützer!