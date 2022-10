Herbswanderfahrt in die Mitte Deutschlands

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Herbstwanderfahrt des Albvereins Tuttlingen führte vierzig Wanderer fünf Tage in das Eichsfeld. Das Eichsfeld ist eine Landschaft mit Teilen von Thüringen, Niedersachsen und Hessen und war bis zur Wiedervereinigung mit der DDR geteilt. Organisiert wurde die Fahrt von Walter Lang und Horst Hagel.

Die Hinfahrt wurde unterbrochen durch eine Wanderung zum Tintenfass der Rhön. Nach dem Abbau einer Basaltkuppe blieb, wie beim Höwenegg, ein kleiner idyllischer Bergsee. Danach ging es weiter zum Standquartier in Worbis. Der nächste Tag begann mit einer Wanderung zum Sonnenstein mit seinem Skywalk, einer Konstruktion aus Stahl und Glas die 14 Meter über das Felsplateau hinaus ragt. Die Wilhelm-Busch-Mühle in Ebergötzen war nächstes Ziel. Als Kind kam Wilhelm Busch fünf Jahre zur schulischen Ausbildung in diesen Ort. Der Müllersohn wurde sein Freund. Die Zwei trieben so ihren Schabernack in der Mühle und dies war die Inspiration für die Bildgeschichte „Max und Moritz“. Zu 6000 Jahre Kulturgeschichte des Brotes informierte das Europäische Brotmuseum. Ein weiterer Höhepunkt war die Stadtführung durch die Altstadt von Duderstadt mit seinen über 600 Fachwerkhäusern. Am Folgetag stand der Besuch der Burgruine Hanstein auf dem Programm.

Die Burg wurde In der DDR als Beobachtungsposten von den Grenztruppen genutzt und war für die Allgemeinheit nicht zugänglich . Danach teilte sich die Gruppe zu einer Wanderung nach Lindewerra über die Teufelskanzel mit ihrem Blick auf die 300 Meter tiefer liegende Werraschleife beziehungsweise zur Fahrt nach Lindewerra und Besuch des Stockmachermuseums. Bad Sooden mit Salzmuseum und Gradierwerk war ein weiteres Ziel und in Worbis noch der „Alternative Bärenpark“.

Am dritten Wandertag wanderte die sportliche Gruppe zum mathematisch bestimmten Mittelpunkt Deutschlands auf dem Warteberg. Die Genuss- und Kulturgruppe nahmen einen Urwaldpfad und danach auch den Weg zum Warteberg unter die Füße. Der Besuch der schönsten Barockkirche Thüringens, der Hauptstadt des Eichsfelds Heilbad Heiligenstadt, in der Tilmann Riemenschneider geboren wurde und Theodor Storm acht Jahre als Kreisrichter wirkte, und ein Rundgang zu den Sehenswürdigkeiten von Worbis rundeten diesen Tag ab.

Am Rückreisetag wurde noch bei Löwenstein gewandert, in einem „Besen“ in Willsbach zum Schlachtplattenessen eingekehrt und dann gut gelaunt Tuttlingen erreicht.