Herbstferien genießen mit der TUPF

In Kürze startet die Anmeldung für die Ferienbetreung TUPF von Schulkindern zwischen sechs und zwölf Jahren. TUPF hatte in den Sommerferien wieder einiges für die Tuttlinger Kinder zu bieten, sodass auch Ferientage zu Hause zum Erlebnis wurden. Nun verspricht die Stadt auch in den Herbstferien ein abwechslungsreiches Programm. Das TUPF-Programm organisiert die Stadt Tuttlingen in Kooperation mit externen pädagogischen Fachkräften. Die TUPF-Betreuung in den Herbstferien wird jeweils von 7.30 bis 14 Uhr angeboten, es gibt flexible Bring- und Abholzeiten von 7.30 bis 8 Uhr und von 13.30 bis 14 Uhr. Details zur TUPF und den Angeboten erfahren Eltern im bereits verteilten Flyer oder unter www.tupf.ferienprogramm-online.de. Dort können Eltern ihren Nachwuchs auch in der kommenden Woche, vom 26. bis 30. September online anmelden. Die Vergabe der begrenzten Betreuungsplätze erfolgt nach Anmeldedatum.