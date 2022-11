Herbst-Konzert der Akkordeon-Freunde Tuttlingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In einer gut besetzten Stadthalle Tuttlingen konnte der erste Vorsitzende der Akkordeon-Freunde, Werner Diener, zahlreiche Besucher beim Herbst-Konzert begrüßen. Mit einem abwechslungsreichen Programm zeigten die Akkordeonisten die große musikalische Bandbreite, die das Instrument bietet.

Begonnen hat das Hobby-Orchester unter der Leitung von Bernd Glück mit „Wien bleibt Wien“. Mit unterhaltsamen und bekannten Melodien zeigten die Spieler eine souveräne Leistung, so dass der Funke auf das Publikum gleich übersprang. „Sandpaper Ballet“ von Leroy Anderson war der letzte Titel, bevor sich das Orchester nach einer Zugabe verabschiedete.

Eine junge Gesangsgruppe der Musikschule Tuttlingen unter der Leitung von Nicole Fazler brachte dann die Herzen der Zuhörer zum Schmelzen. Mit zur aktuellen Lage passenden Songs wie „ Wir ziehen in den Frieden“ von Udo Lindenberg, „ Imagine“ von John Lennon oder dem Welthit „We are the world“ wurde die Botschaft mit dem Wunsch nach Frieden auf der Welt musikalisch umgesetzt.

Die jungen Sängerinnen und Sänger formierten sich im Laufe des Auftritts zu einer immer größer werdenden Gruppe und konnten mit ihren klaren Stimmen überzeugen.

Den zweiten Teil des Konzertabends gestaltete das erste Orchester unter der Leitung von Elvira Hüneke. Den schwungvollen Auftakt machte „Mazury Rhapsody“ mit einer Reise durch Polen, bevor es mit „Agadir“ nach Marokko ging. Mit „Morricone Special“ wurden die Zuhörer in die Welt der Western versetzt. Bei „Conga“ zeigte Schlagzeuger Sebastian Lang einmal mehr sein Können. Das Orchester konnte drei neue jugendliche Spieler in seiner Mitte begrüßen. Das erste Orchester hat sich mit „Hard Rock Café“ unter Begleitung der Sängerin Gloria Berowski von den Zuhörern verabschiedet.