Henriette Gärtner zu Gast in der Stadt-Galerie

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Gespräch mit der Galerieleiterin Anna-Maria Ehrmann-Schindlbeck und dem Publikum entfalteten sich Gedanken zu den Berührungspunkten und Affinitäten von Musik und Kunst. Ausgangspunkt waren die Bild-Kompositionen von Karlheinz Müller, der das Wesen der Gegenstandswelt erfasste, in eine eigene bildnerische Sprache „übersetzte“ und „vielstimmige“ Klangatmosphären aus Farbe schuf. Ebenso wie beim musikalischen Vortrag ist bei Karlheinz Müllers Technik, dem Aquarell, höchste Konzentration erforderlich. Der einmal gesetzte Pinselstrich ist ebenso wenig rückgängig zu machen, wie ein einmal gespielter Ton. Eindrucksvoll brachte Henriette Gärtner dies am Beispiel von Wolfgang Amadeus Mozarts Sonate C-Dur zu Gehör. Wenngleich diese Sonate mit „facile“, also „einfach“, betitelt ist, ist sie komplex und ausgereift und erfordert hohe Meisterschaft im Spiel. Was sowohl in der Musik als auch in der Kunst „leicht“ daherkommt, muss umso stimmiger und sicherer im Vortrag sein.

Man war sich einig, dass gerade die sogenannte Einfachheit in der Musik sowie die Reduktion in der Malerei besonders große Freiräume in der Vorstellungskraft des Rezipienten eröffnen. „Weniger ist mehr“, blieb in Bezug auf das „facile“ bei Mozart und die Abstraktion in den Stadtansichten von Karlheinz Müller gleichermaßen festzuhalten. Auch anhand von Johann Sebastian Bachs Konzert für Pianoforte (BWV 974) konnte die Pianistin den Empfindungsreichtum in der Klarheit des Elementaren illustrieren. Das Vorbild, nach dem Johann Sebastian Bach dieses Konzert verfasst hatte, das Oboenkonzert von Antonio Marcello, spielte sie – als Überraschung – gemeinsam mit dem Leiter der Musikschule Alfons Schwab als Solisten an der Oboe. Die Zuhörer waren verzaubert.

Das Stück mache deutliche, so Henriette Gärtner, dass versierte Komponisten stets über fundierte Kenntnisse der Vorgeschichte verfügen. Hier konnte die Galerieleiterin anfügen, dass es genau deshalb die Kunstgeschichte dem Maler Karlheinz Müller ein wichtiges Anliegen war und er sich durch das Studium der Vorbilder zu schulen suchte.

Der Musikabend mit Henriette Gärtner war der Abschluss eines Vermittlungsprojektes, das sie in der Galerie exklusiv am selben Tag mit Schülern der 4. Klasse der Karlschule Tuttlingen durchgeführt hatte. Das Erlebnis von Kunst in Verbindung mit Musik war für die Kinder überaus spannend und inspirierend.