Überraschender Abgang nach nur zwei Jahren: Geschäftsführer verlässt Henke-Sass, Wolf

Markus Westhues, Geschäftsführer des Medizintechnikherstellers Henke-Sass, Wolf in Tuttlingen, hat das Unternehmen überraschend zum 24. Oktober verlassen. Offenbar hat er bereits eine neue berufliche Aufgabe ins Auge gefasst. Bei Henke-Sass, Wolf war der 54-Jährige für die Bereiche Produktion und Qualitätsmanagement zuständig.

Im Dreierteam aktiv

Kevin Benjamin Rodgers, Sprecher des Unternehmens, bestätigt den Weggang von Markus Westhues. Zu den Gründen äußert sich Henke-Sass, Wolf nicht. Westhues war erst vor zwei Jahren zum Geschäftsführer ernannt worden, er war Teil eines Dreierteams mit Silke Hartmann und Henner Witte.

Über die jeweiligen Geschäftsbereiche hinaus teilten sie sich die Verantwortung für den Stammsitz in Tuttlingen wie auch für die Tochtergesellschaften in Seitingen-Oberflacht, Berlin, Göttingen, Polen, China und den USA.

Markus Westhues hat Henke-Sass, Wolf Ende Oktober verlassen. (Foto: hsw)

Jahresumsatz gesteigert

„Markus Westhues hat in den vergangenen zwei Jahren geholfen, die Firmengruppe weiterzuentwickeln und mit Blick auf die Pandemie und die Herausforderungen im Bereich der Lieferketten und Energieversorgung durch schwierige Zeiten gesteuert“, erklärt Henner Witte auf Nachfrage dieser Zeitung.

Westhues habe großen Anteil daran gehabt, dass Henke-Sass, Wolf trotz aller Unwägbarkeiten seinen Jahresumsatz auch in diesem Geschäftsjahr steigern konnte. Witte: „Hierfür danken wir ihm sehr herzlich. Wir bedauern sein Ausscheiden und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute.“

Nachfolge noch offen

Die Ressortverteilung innerhalb der Geschäftsführung bleibt zunächst unverändert. Bis zur Berufung eines Nachfolgers für die Produktionsbereiche übernimmt Witte die Bereiche von Markus Westhues. Witte leitet das Unternehmen gemeinsam mit Silke Hartmann als Co-Geschäftsführerin. Über eine mögliche Nachfolgeregelung wird Henke-Sass, Wolf kurzfristig informieren, heißt es.

Bei Kessler von Aufgaben entbunden

Markus Westhues studierte Maschinenbau in Stuttgart und Birmingham, wo er 1998 promovierte. Seit Mitte der 1990er-Jahre hatte er verschiedene Führungspositionen in der Nutzfahrzeugindustrie inne, unter anderem bei Kessler in Bad Buchau.

Das Maschinenbau-Unternehmen hatte Westhues und den zweiten Geschäftsführer Börne Rensing im März 2020 von ihren Aufgaben entbunden und ein neues Geschäftsführer-Duo berufen. Als Grund dafür führte das Unternehmen damals eine neue strategische Ausrichtung an. Kessler hat, wie viele andere Unternehmen in der Branche, die konjunkturelle Abflachung im Maschinenbau zu spüren bekommen.

Turbulente Zeiten in Tuttlingen

Markus Westhues kam zu turbulenten Zeiten nach Tuttlingen: Das Medizintechnik-Unternehmen, weltweit führender Hersteller von Endoskopen, hat die Auswirkungen des Coronavirus in einigen Abteilungen stark zu spüren bekommen. Ein großer Teil der gut 500 Mitarbeiter in Tuttlingen befand sich seit Sommer 2020 zeitweise in Kurzarbeit. Weltweit hat das Unternehmen rund 1500 Mitarbeiter und stellt auch zahnmedizinische und veterinärmedizinische Produkte her.