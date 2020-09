Die Geschäftsführung des Tuttlinger Medizintechnikhersteller Henke-Sass, Wolf ist wieder komplett. Neben Silke Hartmann und Oliver Bärtl rückt nun Markus Westhues in die Führung auf. Der 52-Jährige wird am Montag, 14. September, zum dritten Geschäftsführer ernannt und leitet dann die Bereiche Produktion und Qualitätsmanagement.

„Markus Westhues bringt über 25 Jahre Berufserfahrung in leitenden Positionen der Nutzfahrzeugindustrie mit zu uns nach Tuttlingen“, sagt Geschäftsführer Oliver Bärtl. Gemeinsam mit den Gesellschaftern sei es gelungen, einen weiteren, erfahrenen Geschäftsführer zu gewinnen, erklärt er.

Westhues studierte Maschinenbau in Stuttgart und Birmingham, wo er 1998 promovierte. Seit Mitte der 1990er-Jahre hatte er verschiedene Führungspositionen in der Nutzfahrzeugindustrie inne. Er wird zusammen mit den anderen Geschäftsführern die Verantwortung für den Stammsitz in Tuttlingen sowie für die Tochterfirmen in Seitingen-Oberflacht, Göttingen, Polen, China und den USA übernehmen.

Oliver Bärtl, seit Juni 2018 im Unternehmen, wird weiterhin die Bereiche Marketing und Vertrieb, Forschung und Entwicklung sowie Regulatory Affairs verantworten. Silke Hartmann ist seit Juli 2019 in der Führung von Henke-Sass, Wolf und leitet weiterhin die Bereiche Einkauf, Personal, Controlling, Finanzbuchhaltung und IT.

„Die vergangenen Monate zählen durch die Covid-19-Pandemie zu den eher turbulenteren in der fast 100-jährigen Geschichte von Henke-Sass, Wolf“, erklärt Bärtl. Das Unternehmen hat die Auswirkungen des Coronavirus in einigen Abteilungen zu spüren bekommen. Ein großer Teil der gut 500 Mitarbeiter in Tuttlingen befindet sich seit den Sommermonaten in Kurzarbeit, eine entsprechende Betriebsvereinbarung gilt noch bis Ende September.

Betroffen ist vor allem der Endoskopie-Bereich, weil geplante Operationen, beispielsweise Eingriffe am Knie oder der Hüfte, weltweit verschoben werden, um Kapazitäten in den Krankenhäusern für Corona-Patienten bereitzuhalten. Da rund 80 Prozent der Produkte exportiert werden, beobachtet das Unternehmen die Lage in wichtigen Märkten wie den USA und China weiterhin sehr genau. Nicht betroffen ist hingegen die Veterinär-Sparte von Henke-Sass, Wolf.

Das Unternehmen ist mit rund 1500 Mitarbeitern der weltweit technologisch führende OEM-Hersteller von starren Endoskopen. Außerdem stellt die Firma auch zahnmedizinische und veterinärmedizinische Produkten her.