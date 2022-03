Henke-Sass, Wolf hat einen neuen Geschäftsführer

Der Medizintechnikhersteller Henke-Sass, Wolf (HSW) bekommt Verstärkung: Henner Witte ist am Dienstag, 1. März, zum neuen Geschäftsführer der Firmengruppe ernannt worden. Das teilt das Unternehmen mit.

Der 60-jährige Wirtschaftsingenieur komplettiert das Geschäftsführungsteam um Silke Hartmann und Markus Westhues.

Witte übernimmt die vier Marketing- und Vertriebsabteilungen, Forschung und Entwicklung sowie die Bereiche Regulatory Affairs, Projektmanagement und Unternehmenskommunikation von der Geschäftsführenden Gesellschafterin Kathrin McKenna, die diese Bereiche seit Mitte September 2021 vorübergehend geführt hat. „Wir freuen uns sehr, dass es uns gelungen ist, mit Henner Witte einen erfahrenen Manager aus der Medizintechnikbranche zu gewinnen“, erklärt Kathrin McKenna.

Darüber hinaus übernimmt Witte, zusammen mit den Co-CEOs Silke Hartmann und Markus Westhues, nicht nur die Verantwortung für den Stammsitz in Tuttlingen, sondern auch für die Tochtergesellschaften in Seitingen-Oberflacht, Berlin, Göttingen, Polen, China und den USA.

Kenner der Branche

Henner Witte verfügt über langjährige Erfahrung in der Medizintechnikbranche. Seit Februar 2008 leitete er als Geschäftsführer die Biberacher KaVo Dental GmbH und Kerr Dental GmbH inklusive aller Tochter- und Beteiligungsgesellschaften. Zuvor konnte er seit Anfang der 1990er-Jahre in mehreren Unternehmen umfangreiche Erfahrungen im internationalen Vertrieb sammeln.

„Diese Mischung aus internationaler Vertriebserfahrung und einem Gespür für die DNA eines süddeutschen Medizintechnikherstellers liefert hervorragende Voraussetzungen, um die Henke-Sass, Wolf-Gruppe in den kommen Jahren zu führen und auf ihrem Wachstumskurs zu begleiten“, bekräftigt Kathrin McKenna in der Pressemitteilung.

„Henke-Sass, Wolf ist trotz aller Herausforderungen durch die Pandemie weiterhin auf Erfolgskurs“, erklärt Co-Geschäftsführerin Hartmann. Laut Unternehmen hat die Firmengruppe im Geschäftsjahr 2020/2021 erstmals einen Gesamtumsatz von mehr als 200 Millionen Euro verbucht. „Das ist eine sehr gute Grundlage, um das Unternehmen gemeinsam weiterzuentwickeln“, so Hartmann. Auch Westhues blickt positiv in die Zukunft. „Uns erwarten auf unserem Weg des Wachstums in den kommenden Monaten und Jahren spannende Herausforderungen. Deshalb freuen wir uns, dass wir mit Henner Witte einen Kollegen im Team begrüßen können, der seine Vertriebserfahrungen gewinnbringend einsetzen kann.“

Vorstandstrio bleibt

Innerhalb der Geschäftsführung bleibt der Ressortzuschnitt unverändert: Silke Hartmann leitet seit Juli 2019 die Bereiche Einkauf, Personal, Controlling, Finanzbuchhaltung und IT. Markus Westhues ist seit September 2020 für die Produktion, das Qualitätsmanagement und die Logistik des mittelständischen Unternehmens verantwortlich.

Vor dem Vorstandstrio wurde das Unternehmen 20 Jahre lang von einer Doppelspitze geleitet. Armin Lekitsch ging 2018 in den Ruhestand, Peter Decke wechselte zum Spaichinger Unternehmen Forschner.

Die Henke-Sass, Wolf GmbH ist auf Endoskopie spezialisiert. Das Unternehmen ist nach eigenen Angaben der weltweit technologisch führende OEM-Hersteller bei starren Endoskopen. Außerdem stellt Henke-Sass, Wolf zahnmedizinische Produkte sowie eine große Bandbreite an veterinärmedizinischen Produkten her. Der Exportanteil liegt bei über 80 Prozent. Das Unternehmen beschäftigt weltweit mehr als 1500 Mitarbeiter, davon etwa 550 am Hauptsitz in Tuttlingen. 2021 feiert das Unternehmen sein 100-jähriges Bestehen.