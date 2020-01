Helter Skelter rocken die Stadthalle

Rockmusik gibt’s am Samstag, 1. Februar, um 20 Uhr mit der Band Helter Skelter wieder in der Stadthalle Tuttlingen. Die größten Rocksongs aus den 60er-, 70er- und 80er-Jahren an einem Abend stehen dann auf dem Programm. Letztmals steht bei der siebenköpfigen Formation der „Voice of Germany Senior“-Gewinner Dan Lucas am Mikrofon, der im Januar 2019 vor Millionen Zuschauern zum ersten Gewinner der SAT1-Show gekürt wurde und künftig solo Karriere macht.

Bei dem Live-Classic-Rockkonzert sind unter anderem Hits von Rolling Stones, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Bruce Springsteen oder Foreigner zu hören, eben „Das Beste vom Besten der Besten!“.

Bei ihren Auftritten in den vergangenen Jahren überzeugte die siebenköpfige Band um die Frontmänner Dan Lucas und Peter Schreiner sowie Saxofonistin und Sängerin Andrea Emser voll. 2007 gegründet, feierten Helter Skelter 2017 im ausverkauften Circus Krone Bau in München ihr zehnjähriges Bühnenjubiläum. Inzwischen gehört die Band, die es sich zum Ziel gemacht hat, die klassische Rockmusik des vergangenen Jahrhunderts zu bewahren und in die Gegenwart zu katapultieren, als eine der besten deutschen Coverbands überhaupt.

Zuhause im Classic-Rock der späten 60er-, 70er- und Anfang 80er-Jahre, spielt die Band weltberühmte Songs von Bands und Künstlern wie Pink Floyd, Led Zeppelin, Beatles, Rolling Stones, Deep Purple, Bruce Springsteen, Uriah Heep, Nazareth, Dire Straits, Eagles, Janis Joplin, CCR, Boston, Thin Lizzy, Golden Earring, Foreigner, Jimmy Hendrix und vielen anderen in anspruchsvollster Qualität, 100 Prozent authentisch und mit unglaublicher Spielfreude.

Dass Sänger und „The Voice Senior“-Gewinner Dan Lucas seinen Ausstieg bei Helter Skelter nach Abschluss der laufenden Tournee und nach, wie er selbst sagt, „spannenden und erlebnisreichen zehn Jahren“ angekündigt hat, war ein Paukenschlag kurz vor Weihnachten.

Als Lutz Salzwedel kam der gebürtige Brandenburger Anfang der 1980er zur Leipziger Band Karussell. Gemeinsam mit dem Gitarristen der Band setzte er sich während einer Tour in den Westen ab, zog nach West-Berlin und später nach München. Als Dan Lucas trat er solo auf, tourte unter anderem in Nordamerika und schloss sich dann mit Erfolg Helter Skelter an, die jetzt einen Nachfolger für ihn suchen müssen.