Helmut Ruf in Komitee der Mathe-Weltmeisterschaft

Helmut Ruf, Gründer des Tuttlinger Schülerforschungszentrums (SFZ), wurde jetzt ins International Organizing Committee (IOC) des International Tournament of Young Mathematicians (ITYM) berufen. Der Diplom-Mathematiker, der als Abteilungsleiter an der Fritz Erler-Schule in Tuttlingen arbeitet und außerdem als einer von drei pädagogischen Leitern des Schülerforschungszentrums Südwürttemberg aktiv ist, ist dem Ruf gefolgt und verfolgt jetzt ein konkretes Ziel: Die Mathematik-Weltmeisterschaft für Jugendliche im Jahr 2020 oder 2021 in die Region Tuttlingen/Rottweil zu holen. „Für Mathe-begeisterte Jugendliche stellt ein internationaler Wettbewerb wie das ITYM eine enorme Motivation dar”, sagt Helmut Ruf. Insofern sei es richtig und notwendig, die Aktivitäten in dieser Richtung auszubauen und Schülern aus ganz Deutschland die Möglichkeit zu bieten daran teilzunehmen.