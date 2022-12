Helge Schneider kommt wieder zum Honberg-Sommer

Mit Helge Schneider (20. Juli) und Gregor Meyle (15. Juli) stehe zwei weitere Künstler im Line Up für den Honberg-Sommer in Tuttlingen fest. Beide zählen seit Jahren zu den Stars der deutschen Musikszene und dürften Garanten für ein ausverkauftes Festivalzelt sein. Der Honberg-Sommer in der Ruine der mittelalterlichen Festung findet im nächsten Jahr zum 27. Mal statt – und zwar vom 7. bis 23. Juli. Von den geplanten 16 Abendveranstaltungen im Festivalzelt sind aktuell sechs im Verkauf. Weitere Bands und Künstler werden im Januar 2023 bekannt gegeben.

Im Rahmen seiner „Sommerkonzerte 2023“ kommen Gregor Meyle & Band am Samstag, 15. Juli, ins Festivalzelt. Meyle ist ein Phänomen: Viele kennen den Musiker mit Hut, Bart und Brille schon seit Stefan Raabs Castingformat SSDSDSSWEMUGABRTLAD 2007, wo er (als einziger Kandidat mit selbst komponierten und getexteten Liedern) den zweiten Platz belegte. Der Durchbruch gelang ihm 2014 mit der ersten Staffel von „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“. Auf dem Honberg präsentiert Meyle Songs aus seinem neuen Album „Gleichgewicht“ (VÖ: Mai 2023), aber auch Klassiker wie „Niemand“ oder „Keine ist wie du“. Und in bester Songpoeten-Manier erzählt er natürlich auch wieder viele Geschichten.

Am 20. Juli kommt dann Helge Schneider mit seiner neuesten Show „Der letzte Torero - Big L.A. Show“. Schneider singt, tanzt, trommelt, trompetet, spielt Klavier, Saxophon und xylophoniert sich in die Herzen der Fans. Sechs lange Jahre, nachdem der Mann aus dem Ruhrpott zum bislang einzigen Mal auf dem Honberg auftrat, kommt der Multiinstrumentalist, Komiker und „Meister des gepflegten Unsinns“ mit seiner Band wieder an die Donau. Kompositionen wie „Es gibt Reis, Baby“, „Telefonmann“, „Fitze Fitze Fatze“, „Sommer, Sonne, Kaktus“ oder „Katzeklo“ sind legendär.

Tickets für die beiden Acts gibt es aktuell im vergünstigten Presale bei der Ticketbox in Tuttlingen in der Königstraße 13 (beim „Runden Eck“), online unter www.honbergsommer.de, per Telefon-Hotline unter 07461/910996 und an allen bekannten Vorverkaufsstellen für das KulturTicket Schwarzwald-Baar-Heuberg in den Landkreisen Rottweil (RW), Schwarzwald-Baar (VS) und Tuttlingen (TUT). Sie kosten 43,80 Euro (Gregor Meyle, Stehplatz), oder 46 Euro für Helge Schneider (Stehplatz), jeweils inklusive Vorverkaufsgebühr und Busshuttle.