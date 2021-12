Helfen bringt Freude: Caritas sammelt 38 726 Euro für arme Kinder

Ein Jahr Hütchen. Ein Jahr, in dem die Caritas Kinder unterstützt, die von Armut betroffen sind. Rund 38 726 Euro Spenden sind seither zusammengekommen, mit denen die Organisation neben zahlreichen Projekten auch Einzelfallhilfen unterstützen konnte.

„Wir haben in dem Jahr einen guten Grundstein legen und viele Projekte unterstützen können“, fasst Marc Meßmer, Leiter der Caritasdienste Sorgende Gesellschaft, zusammen. Insgesamt sind 36 Anträge auf Einzelfallhilfen eingegangen, 34 davon wurden bewilligt. „Dabei geht es unter anderem um Fußballschuhe, Vereinsbeiträge, Schulmaterial, Schreibtische oder im Winter auch Straßenkleidung. Alltägliche Dinge, die wichtig sind, sich aber manche Familien nicht leisten können“, sagt er. Die beiden abgelehnten Beiträge seien im Bereich Nachhilfe gewesen. In diesem Bereich gebe es allerdings kostenlose Möglichkeiten, die Kinder in Anspruch nehmen könnten.

Insgesamt 38 726 Euro an Spenden kamen im vergangenen Jahr zusammen. Davon 31 726 Euro ungebundene Geldbeiträge an den Kinderfonds und 7000 Euro zweckgebundene Spenden für die Homepage und Personalkosten.

So konnte unter anderem die „Bücherbox“ im Sommer umgesetzt und an fünf Grundschulen im Förderkreis insgesamt 230 Bücher verteilt werden. „Die Klassenlehrer und Rektoren fanden das eine super Aktion“, erinnert sich Meßmer.

Ein größeres Projekt, was die Organisation im vergangenen Jahr angepackt hat, ist das Thema Schwimmkurse. „Wir sind mit der DLRG in engem Kontakt. Wegen des hohen Bedarfs war es zu Beginn fast unmöglich, Kurse oder Plätze für uns zu reservieren“, erinnert sich Stephanie Eisen, die das Projekt von Beginn an ehrenamtlich betreut. Anfang des Schuljahres sei es aber gelungen, einen Schwimmkurs im Lernschwimmbecken der Rupert-Mayer-Schule anzubieten. „Die Kinder freuen sich wirklich darüber. 13 Kinder seien regelmäßig dabei. Zwei von ihnen haben letzte Woche sogar ihr Seesternchen-Abzeichen gemacht“, sagt Eisen. Den Kontakt zu den Kindern finden entweder die Eltern selbst oder kommen beispielsweise über den Verein Tuttilla Abenteuerland zustande. Die Kinder seien alle im Alter zwischen sechs und 13 Jahren.

„Das Kuratorium hat entscheiden, dass auch im Jahr 2022 weiter Schwimmkurse mit der DLRG zusammen gefördert werden sollen. Für beide Kurse kann man sich noch über die Caritas Schwarzwald-Alb-Donau anmelden“, sagt Meßmer. Der Schwimmkurs in Spaichingen an der Ruppert-Mayer-Schule wird erneut mit der DLRG Spaichingen-Aldingen im kompletten zweiten Schulhalbjahr ab Februar angeboten. „Die Kosten für Kinder aus sozial schwachen Familien werden dabei komplett durch den Kinderfonds Hütchen übernommen“, so Meßmer. Der aktuelle Kurs erstreckt sich über das erste Schulhalbjahr. Außerdem soll ab dem zweiten Schulhalbjahr auch in Mühlheim mit der DLRG Tuttlingen ein Kurs angeboten werden.

Außerdem möchte der Kinderfonds im kommenden Jahr benachteiligten Kindern die Teilnahme an Sommerfreizeiten ermöglichen. „Es gibt beispielsweise eine Freizeit des Evangelischen Jugendwerks oder auch vom Bund Deutscher Katholischer Jugend“, sagt Eisen. Auch für Einzelfallhilfen ist wieder ein Budget geplant: Die Initiatoren möchten mindestens 9000 Euro dafür reservieren. „Das heißt, es können wieder Anträge für eine Förderung eingereicht werden“, sagt Meßmer. Über die Bewilligung entscheidet schließlich ein Vergabeausschuss, der ausschließlich aus Jugendlichen besteht.

Fundraisingprojekte für das kommende Jahr sind unter anderem: eine Weihnachtsbaumaktion in Zusammenarbeit mit der Buchhandlung Greuter, ein Benefizkonzert mit Dos Mundos und eine Backaktion an Ostern mit dem Backhaus Licht. Auch Planungen für Förderprojekte im kommenden Jahr gibt es bereits: Adventsboxen, die an Kinder verteilt werden, Sommerfreizeiten, Schwimmkurse, die Bücherbox und ein Kooperationsprojekt mit Kunst- oder Musikschulen.

Bei all den Projekten ist die Organisation auf Spenden angewiesen. Meßmer: „Deshalb freuen wir uns, wenn auch im kommenden Jahr ein Betrag zusammenkommt, mit dem wir die Kinder unterstützen können“.