Heiteres Konzert mit Werken von Siegfried Burger

Ein besonderes Konzert war am vergangenen Sonntag in der Stadthalle zu hören: Zu Ehren seines 95. Geburtstages waren Werke des Tuttlinger Komponisten Siegfried Burger zu hören – ein Abend voll echter musikalischer Heiterkeit.

Matthias Kremer vom „Stadtverband für Musik“ würdigte Burger zu Beginn als ein Vorbild an Gelassenheit und Zuversicht, Toleranz und Aufgeschlossenheit. Der Erste Bürgermeister Emil Buschle verwies auf Burgers Zielstrebigkeit und Ersthaftigkeit. Er habe eine eminente Bedeutung für das Tuttlinger Kulturleben, das er nach abgeschlossener Uhrmachermeisterprüfung und Studium in Tuttlingen als Musiklehrer, Gehörbildungsdozent, Dirigent des katholischen Kirchenchors und St.-Gallus-Chores, aber auch als Mentor und Förderer einer Vielzahl von Talenten – von denen einige international Karriere gemacht haben – geprägt und bereichert habe.

Das vielfältige Programm hatte Walter-Michael Vollhardt, Cello-Professor an der Musikhochschule Freiburg, zusammengestellt, der Burger seit vielen Jahren kennt und schätzt. Er hatte auch eine Vielzahl hochkarätiger Interpreten für dieses Konzert gewinnen können. Einen ganzen Tag habe er in den Stapeln fertiger Kompositionen in Burgers Arbeitszimmer gestöbert, so Vollhardt, und sei überreich fündig geworden. So war eine abwechslungsreiche, vielfältige und stimmige Folge von Stücken zu hören – fast etwas zu viele. Die Mehrzahl stammt aus neuerer Zeit, aber auch in älteren Werken des nach wie vor ungeheuer produktiven Komponisten wäre viel Interessantes wiederzuentdecken.

Siegfried Burger ist ein Meister der kleinen Form. Seine Musik strahlt eine große Heiterkeit aus, die zu einer deutlich erkennbaren Spielfreude der Musizierenden führte. Titel wie „Sonnige Welt“ oder „Immer vergnügt“, erst recht witzige wie „Der Rennfahrer“ (eine Lebensallegorie) oder „Gib mir eine Orange!“ sprechen für sich. Der große Musikvermittler Burger steht auf dem Boden der Tradition, die er gekonnt beherrscht und in großer Stilvielfalt einsetzt. Aber – auch wenn Avantgarde und Moden seine Sache nicht sind – er entwickelt sie zeitgenössisch weiter.

Schon im ersten längeren Klavierstück, eigentlich ein Amalgam aus mehreren Stücken, wurde hörbar, wie Burger die Tradition der klassisch-romantischen Klaviersonate mit kontrapunktischen und liedhaften Elementen zu einer ganz eigenen Tonsprache verbindet. Am Klavier virtuos Yanica Hristova aus der Klasse von Tomislav Baynov von der Musikhochschule Trossingen. Auch er ist ein langjähriger Freund Burgers und war mit seinen Schülerinnen an diesem Abend mehrfach zu hören, bis hin zu Klavier zu sechs und acht (!) Händen – da wurd’s schon eng am Flügel.

Burgers Stärken zeigen sich vor allem dann, wenn der konventionelle Rahmen durchbrochen wird, wenn in „Zum 40. Hochzeitstage“ für Violine und Klavier inmitten der Geigenseligkeit harsche Dissonanzen aufbrechen oder wenn in den beiden Stücken Frühlingswind für Soloflöte die impressionistischen Girlanden immer wieder expressiv abbrechen. Sehr intensive Momente vermitteln die Streicherstücke, etwa die motorische Toccata für drei oder die „Träumerei“ für zwei Celli, die enge Sekundverschlingungen und Seufzer melancholisch verdichteten und dabei Vollhardt und Tong Zhang die Möglichkeiten des Instruments ausschöpfen ließ. Auch die kleine Cello-Sonate „Sehnsucht nach“ geriet zu einem Höhepunkt … aber es ist hier nicht Raum, all die weiteren Kleinodien auch nur aufzulisten.

Das Freiburger Cello-Ensemble, den Solisten und den Kammerensembles der Musikhochschule Trossingen und der Musikschule Tuttlingen nahmen die virtuosen Herausforderungen der Burgerschen Kammermusik bravourös an und erweckten sie beeindruckend zum Leben. Das Publikum dankte mit langem Applaus für dieses gelungene Konzert.