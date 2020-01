Heiter-beschwingt geht es durch den Abend

Das Stadttheater Pforzheim und die Badische Philharmonie kommen am Samstag, 8. Februar, um 20 Uhr mit „Die verkaufte Braut“ wieder in die Stadthalle Tuttlingen.

Eine tschechische Nationaloper voller Lebenslust, aber auch mit melancholischen Momenten wollte Komponist Bedrich Smetana seinen Landsleuten bescheren. Solisten, Chor und Extrachor des Stadttheaters Pforzheim und die Badische Philharmonie unter Leitung von Florian Erdl bringen das Werk nun mit viel Tempo und Witz auf die Bühne.

Die Oper „Die verkaufte Braut“ wurde erst über Umwege zum Erfolg. In der deutschen, recht freien Übersetzung hatte das Stück endlich Erfolg, und machte Smetana zum Nationalkomponisten Tschechiens.

In einem böhmischen Dorf soll Bauerntochter Marie mit Wenzel, dem Sohn des reichen Bauern Micha, verheiratet werden. Heimlich liebt sie aber den armen Hans. Da Wenzel seine Zukünftige noch nie gesehen hat, nutzt Marie die Gelegenheit: Sie nähert sich ihm inkognito in einem Wirtshaus und erzählt ihm Schauergeschichten über seine Braut, bis er „solch eine“ auf keinen Fall heiraten will.

Währenddessen trifft sich Hans mit einem Ehevermittler und lässt sich von ihm überreden, gegen Bezahlung auf Marie zu verzichten. Als die Dorfbewohner von der „verkauften Braut“ erfahren, sind sie entsetzt, Marie ist am Boden zerstört. Doch Hans verfolgt in Wirklichkeit einen anderen Plan. Heiter-beschwingt werden dem Publikum die einprägsamen Charaktere eines böhmischen Dorfes vor Augen geführt. Die Musik der Oper begeistert durch folkloristisches Flair und lyrische Arien, die sich mit Chören abwechseln. Die Ouvertüre und der „Furiant“, ein schneller Volkstanz, werden häufig auch bei Konzerten gespielt.