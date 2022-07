Heiße Herdplatte führt zu Küchenbrand

Eine heiße Herdplatte hat am Sonntag in Tuttlingen einen Küchenbrand ausgelöst. Verletzt wurde laut Polizei niemand.

Feuerwehr und Rettungskräften wurden am Sonntagnachmittag zu einem Mehrfamilienhaus in der Salzstraße gerufen. Das Haus wird derzeit vorwiegend von Angestellten eines Logistikunternehmens bewohnt. Ein 33-jähriger Bewohner hatte sich gegen 15 Uhr Essen in einer Gemeinschaftsküche zubereitet und war dann zum Verzehr in sein Zimmer zurückgekehrt. Allerdings hatte der Mann vergessen, eine der drei zuvor benutzten Herdplatten in der Küche auszuschalten.

Gefäß brennt, dann die restliche Küche

Dadurch geriet ein auf dem Herd abgestelltes Gefäß in Brand. Das Feuer breitete sich aus und zog schließlich die gesamte Küche in Mitleidenschaft. Zudem wurden ein angrenzendes Wohnzimmer und ein weiteres Zimmer durch den beim Brand entstehenden Ruß beschädigt. Durch den aufsteigenden Rauch wurde ein Brandmelder ausgelöst und so die Tuttlinger Feuerwehr alarmiert, die mit fünf Fahrzeugen und 22 Mann ausgerückt war.

Vorsorglich waren auch DRK-Rettungskräfte mit drei Fahrzeugen und der leitende Notarzt bei dem Brand eingesetzt. Personen wurden nicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.

Die betroffene Küche und die in Mitleidenschaft gezogenen Räume können vorübergehend nicht mehr genutzt beziehungsweise bewohnt werden.