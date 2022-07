Heiß auf Frittenfett: Wie ein Tuttlinger Unternehmen Rekordumsätze macht

Es läuft wieder wie geschmiert bei der Tuttlinger Vito AG. Der Hersteller von Filtrationsanlagen für Frittieröl bilanziert seit Februar diesen Jahres monatlich neue Umsatzrekorde. Aus der Corona-Pandemie, die das Bestehen der Firma gefährdete, hat der Vorstandsvorsitzende Andreas Schmidt seine Schlüsse gezogen. Ein „neues Großstandbein“ wird aufgebaut.

Pandemie bleibt ein „Hicks“ in der Entwicklung

Beim Blick auf die wirtschaftliche Entwicklung ist die Delle deutlich erkennbar. Das Jahr 2020, in dem pandemiebedingt die Gastronomie geschlossen worden ist, sei eine Katastrophe gewesen, meint Schmidt. „Wir hatten im Januar und Februar noch die besten Umsätze der Firmengeschichte. Und dann kam der März. Als die Restaurants zu waren, hat uns das hart getroffen.“

Der Umsatz brach um mehr als 80 Prozent ein. Die Überbrückungshilfe des Bundes und das Kurzarbeitergeld halfen, die finanzielle Notsituation zu überstehen. „Ansonsten wäre so ein Umsatzrückgang nicht händelbar gewesen“, erklärt er.

Weltmarktführer für Frittieröl-Filteranlagen

Wegen der finanziellen Hilfe, für die man dankbar sei, habe die Vito AG danach aber wieder durchstarten können. Und wie: Als Weltmarktführer für Filteranlagen, die die Nutzbarkeit von Frittieröl verlängern, hängt die Vito AG an keinem Markt. Von Alaska bis Neukaledonien verkaufen die Tuttlinger ihre Produkte.

Weil das Materiallager nach 2020 gut gefüllt war, erreichte der Absatz schnell gewohnte Höhen. „Das Jahr 2021 war konsolidierend. Im Vergleich zu 2019 ist es jetzt phänomenal gut“, erklärt Schmidt, weswegen die Pandemie letztlich ein „Hicks“ in der Firmenentwicklung war.

Weitere Einsätze der Filter

Damit sich dies nicht wiederholt, plant der Vito-Boss, sein Unternehmen breiter aufzustellen. Mit den Filtern für das Öl aus Fritteusen sei man tendenziell auch in der Lage, Kühl- und Schmiermittel zu filtern. „Das ist ähnlich“, meint Schmidt. Man sei mit Partnern schon länger in dem Geschäftsfeld unterwegs, will den Umsatzanteil von aktuell zehn Prozent erhöhen.

„Das wird das Baby der Zukunft“, sagt Schmidt. Um den Bereich auszubauen, bedürfe es noch zusätzliches Personal zu den aktuell 44 Mitarbeitern – insbesondere Produktmanager. „Wir könnten sofort Leute einstellen. Aber der Markt gibt gerade keine Arbeitskräfte her.“ Im Vertrieb und der Produktion könne das Unternehmen von den bereits bestehenden Strukturen profitieren.

Wir wollen expandieren. Andreas Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Vito AG

Inwiefern alles in der Firmenzentrale in Tuttlingen abzubilden ist, muss sich zeigen. Klar ist, der Platz reicht jetzt schon nicht mehr. „Wir wollen expandieren“, stellt Schmidt klar. Anstelle eines Zeltes zur Lagerung von Material wird auf dem Firmengelände ein doppelstöckiges Gebäude errichtet, was weitere 700 Quadratmeter Fläche bereithält für Logistik und Lager.

Ob der Altbau, der vom vorherigen Grundstückseigentümer Karl Storz übrig blieb, aufgestockt werden kann, müsse geprüft werden. Generell sei man mit dem Standort unterhalb der Bundesstraße 14 aber sehr zufrieden. Dort sind Vertrieb, Marketing, Entwicklung und Endmontage ansässig. Die Bauteile werden zugeliefert.

Die Motoren aus Asien, die Drehteile aus umliegenden Ländern. Einzig der Edelstahl für das Gehäuse kommt aus Deutschland. Die sei gerade aber schwer zu bekommen. Um weiter produzieren zu können, schafft die Firma einen Jahresvorrat an Material an – zusätzlich zu dem, was für die aktuelle Produktion gebraucht wird.

Öl wird immer teurer, Filter immer beliebter

Für die Vito AG, die ihre Produkte zu 80 Prozent exportiert, sind vor allem die Transportkosten problematisch geworden. Für eine Palette Ware, die für eine Fachmesse verschickt werden muss, fallen nun 4000 anstelle von zuvor 1500 Euro an. Ein anderer Preisanstieg dürfte den Tuttlingern, die ihre Filter mittlerweile auch für andere Firmen fertigen, in die Hände spielen.

Der Preis für Frittieröl sei, vor allem durch den Krieg in der Ukraine von einst 50 Cent auf nun mehr als drei Euro gestiegen. Von daher dürfte sich der Kauf eines Ölfilters rechnen. „95 Prozent unserer Kunden kaufen aus Ersparnisgründen“, meint Schmidt. Erst nachrangig würden Aspekte wie Umweltschutz oder die Qualitätsverbesserung des Öls aufgeführt.

Nutzbarkeit von 60 Stunden

Frittieröl, erklärt Schmidt, habe eine Nutzbarkeit von 60 Stunden, durch das Frittieren und das Verbrennen von Partikeln im Öl gehe diese auf 30 Stunden herunter. Würde man die Partikel rechtzeitig herausfiltern, könne man die Nutzbarkeit erhöhen. Mit einem Sieb ließen sich Teilchen der Größe 40ӌ filtern, das Tuttlinger Produkt schafft es kleinteiliger bis 5ӌ.

Anhand eines „üblichen Landgasthofs“ rechnet Schmidt vor, ohne Filterung würden 80 Liter Frittieröl pro Woche verbraucht, wenn das Fett in zwei 20 Liter-Fritteusen zweimal in sieben Tagen gewechselt wird. Mit einem Filter könnten Wirte fast 6500 Euro pro Jahr sparen, der Kauf eines Filters habe sich in sechs Monaten amortisiert. Wer beim Frittieren Öl spart, kann den Co2-Ausstoß bei der Produktion und dem Transport des Öls um 2,7 Tonnen in fünf Jahren reduzieren.

Weltweiter Export

Hauptabsatzmarkt sind die USA. Dort werden 15 Prozent Umsatz gemacht. „Tendenz steigend“, so Schmidt. Dies liege nicht daran, dass Amerikaner gerne Fastfood essen würden. „Es ist einfach ein großer Markt und deshalb leicht zu bearbeiten.“ Vier Töchterfirmen hat die Vito AG in Hürth, Chicago, Dubai und Santa Lucia di Piave.

Mehr als 50000 Kunden werden in mehr als 150 Länder betreut. Die beste Marktdurchdringung hat die Vito AG übrigens in der Schweiz. Dort sind 4000 Geräte verkauft, in Deutschland mit fast zehnmal so vielen Einwohnern 8000. „Europa hat aber das gleiche Potenzial wie die USA“, sagt Schmidt.