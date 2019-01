Heinz Elsäßer gibt Vorsitz der Bezirkssynode ab

Am Sonntag, 3. Februar, wird Heinz Elsäßer im Rahmen eines Gottesdiensts nach 28-jähriger Tätigkeit als Vorsitzender der Bezirkssynode verabschiedet. Der Gottesdienst beginnt um 16 Uhr in der Stadtkirche Tuttlingen, anschließend gibt es einen Stehempfang. Der Prälat von Reutlingen, Christian Rose, wird Heinz Elsäßer entpflichten und seinen Nachfolger, Tobias Schlier aus Wurmlingen, ins Amt einsetzen.

Elsäßer war seit 1990 Mitglied im Kirchenbezirksausschuss, seit 1996 hatte er den Vorsitze in der Bezirkssynode Tuttlingen. Für sein Engagement in der Kirche erhielt Elsäßer im März 2012 vom Landesbischof die Brenzmedaille in Bronze, die zweithöchste Auszeichnung der Württembergischen Landeskirche.