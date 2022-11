Heimtückische Morde: 30-Jähriger aus Tuttlingen wird angeklagt

Sie haben sich kennengelernt, mehr aber auch nicht. Weil es mit einer Beziehung zu einer 23-Jährigen nicht klappen wollte, brachte ein heute 30-jähriger Flüchtling aus Eritrea Anfang Juli sie und eine weitere Frau in Elmshorn um. Jetzt wurde gegen den Mann aus Tuttlingen Anklage erhoben: Wegen heimtückisch ausgeführter Morde in zwei Fällen.

Täter und Opfer hatten „schwierige Beziehung“

„Es gab wohl eine Beziehung. Diese war aber schwierig“, sagt Peter Müller-Rakow, Oberstaatsanwalt in Itzehoe, der nun beim Schöffengericht des Landgerichts Itzehoe Anklage erhoben hat. Mehr zu den Hintergründen der Tat will er vor Beginn der Hauptverhandlung, die Anfang des nächsten Jahres beginnen könnte, nicht sagen. Er geht aber nach Abschluss der Ermittlungen davon aus, dass gegen den 30-Jährigen aus Tuttlingen ein ausreichender Tatverdacht besteht. „Worauf die Beweislage beruht, darüber will ich keine Auskunft geben“, sagt Müller-Rakow.

Er hat sich mit List Zugang zur Wohnung verschafft. Peter Müller-Rakow

Der Mann aus Eritrea soll sich Anfang Juli auf den Weg nach Elmshorn gemacht haben – mehr als 800 Kilometer mit dem Zug. In der 52 000 Einwohnerstadt in Schleswig-Holstein tötete er seine Landsfrauen mit einem Messer. „Er hat sich mit List Zugang zur Wohnung verschafft“, sagt Müller-Rakow.

Mit mehreren Messerstichen in den Oberkörper ermordete er zunächst die 23-Jährige. Diese soll er bereits aus seiner Heimat gekannt haben. Anschließend nahm er der 19-Jährigen das Leben. Auch die Frau wurde mit mehreren Messerstichen in den Oberkörper tödlich verletzt. Beide Opfer verstarben noch am Tatort, sagt der Oberstaatsanwalt.

Opfer waren sich über Bedrohung nicht im Klaren

Woher der vermeintliche Täter die Adresse der 23-Jährigen hatte, bleibt offen. Laut Carsten Ohlrogge, leitender Staatsanwalt in Itzehoe, sei sie ihm zuvor schon bekannt gewesen. Die 29-Jährige, der der 30-Jährige den Mord per Whatsapp angedroht hatte, war dennoch nicht umgezogen. Wie Ohlrogge bereits in einem vorherigen Bericht vermutet hatte, habe sie wegen der Distanz von Nord- nach Süddeutschland „die Ernsthaftigkeit der Bedrohung wohl nicht abschätzen“ können.

Nach der Tat war der mutmaßliche Täter in der Nähe des Tatorts von der Polizei verhaftet worden. Ein Nachbar hatte die Polizei alarmiert, dass ihm der 30-Jährige vor dem Haus begegnet und ihm merkwürdig vorgekommen sei. Nun muss sich der Mann vor dem Gericht in Itzehoe verantworten. Eine Gefährderansprache durch die Tuttlinger Polizei hatte ihn scheinbar nicht von seiner Tat abgehalten.

Der Tatverdächtige sitzt weiter in Untersuchungshaft und hat sich nach Auskunft der Staatswanwaltschaft zu der Tat geäußert.