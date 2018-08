Heimspiele für Trossingen und Tuttlingen

Für die Fußballer in der Bezirksliga Schwarzwald ist die Belastung gleich zu Saisonbeginn hoch. Der zweite Spieltag am Mittwoch ist Teil einer ersten englischen Woche. Tabellenführer SV Zimmern II will gegen die SpVgg 08 Schramberg die Spitzenposition verteidigen. Es gibt weitere interessante Partien. Der SC 04 Tuttlingen erwartet mit dem SC Wellendingen einen unangenehmen Gegner. Die Paarungen SpVgg Bochingen gegen den SV Seedorf und SV Gosheim gegen den SV Bubsheim werden erst am Donnerstag, 23. beziehungsweise 30. August, ausgetragen. Der Aufsteiger SV Winzeln ist spielfrei. Der Anstoß ist, wenn nicht anders vermerkt, um 18.30 Uhr.

SV Zimmern II – SpVgg 08 Schramberg (Mi., 18.30 Uhr). Die Landesliga-Reserve aus Zimmern sollte den ersten Rang verteidigen können. Mit Schramberg reist ein Team an, das den Heimauftakt gegen die SpVgg Trossingen 1:4 verloren hat.

SpVgg Trossingen – SG Böhringen/Dietingen. In dieser Partie treffen Gewinner und Verlierer des ersten Spieltages aufeinander. Die Erwartungen bei der Spielvereinigung sind groß. Schon ein Unentschieden wäre nicht das erwartete Ergebnis.

SG Bösingen II/Beffendorf – SV Villingendorf. Wenn die Spielgemeinschaft nicht schon zu Saisonbeginn der Konkurrenz hinterherlaufen will, muss sie sich gegen den SVV gewaltig anstrengen, dass die Zähler am Ort bleiben.

SC 04 Tuttlingen – SC Wellendingen (Mi., 19 Uhr). Im Tuttlinger Donaustadion treffen zwei Gewinner des ersten Spieltags aufeinander. Gastgeber SC 04 will im ersten Heimspiel nach der guten Leistung in Böhringen (3:0) weiter auf der Erfolgsleiter steigen.

SG Deißlingen/Lauffen – BSV 07 Schwenningen. Wenn das Schlusslicht Schwenningen nicht sofort im Tabellenkeller feststecken möchte, darf es nicht mit leeren Händen aus Deißlingen heimreisen. Die SG ist ein motivierter Aufsteiger.

SpVgg Bochingen – SV Seedorf (Do., 18.30 Uhr). Die Gastgeber steckten am ersten Spieltag eine deutliche Abfuhr in Villingendorf ein. Mit dem SVS reist eine erfahrene Elf an, die 1:0 gegen Gosheim gewann und der auch in Bochingen etwas zutrauen ist.