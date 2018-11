Heimspiele für Gosheim und Tuttlingen

Am Sonntag finden sechs Partien des 15. Spieltags der Fußball-Bezirksliga Schwarzwald statt. Der SC 04 Tuttlingen (gegen die SpVgg Schramberg) und der SV Gosheim (gegen den SV Villingendorf) tragen Heimspiele aus, Aufsteiger SV Bubsheim ist spielfrei. Neben dem Spiel in Gosheim verspricht auch die Partie SV Winzeln gegen den SV Seedorf Spannung. Der Ausgang der Begegnung kann für Änderungen im vorderen Tabellendrittel sorgen.

SG Bösingen II/Beffendorf – SG Böhringen/Dietingen (So., 12.30 Uhr). Der gastgebenden SG helfen die Punktgewinne der letzten Wochen nur dann wirklich weiter, wenn sie die direkten Duelle für sich entscheidet. Der Heimvorteil könnte gegen Böhringen/Dietingen entscheidend sein.

SC 04 Tuttlingen – SpVgg Schramberg (14.30 Uhr). Am vorhergehenden Spieltag hatte Tuttlingen gegen ein Team aus dem unteren Tabellenbereich Schwierigkeiten. Auf den 1:0-Sieg beim BSV Schwenningen will der Zweite einen souveränen Heimerfolg folgen lassen. Die SpVgg Schramberg ist aufgrund der aktuellen Form klarer Außenseiter, darf aber so langsam das Punkten nicht vergessen. Mit sechs Zählern nimmt der Gast den vorletzten Platz ein.

SpVgg Bochingen – SC Wellendingen. Wellendingen ist in der Lage, in Bochingen zu gewinnen. Die Gastgeber liegen zwar im Mittelfeld, spielen aber nicht konstant. Nach Niederlagen in Schwenningen und Trossingen siegte man zuletzt gegen die SG Böhringen/Dietingen 3:1. Wellendingens Offensive ist gegen jeden Gegner etwas zuzutrauen. Ein torreicher Spielausgang ist nicht ausgeschlossen.

SV Gosheim – SV Villingendorf. In Gosheim steht eine spannende Partie an. Die formstarken Hausherren empfangen mit Villingendorf ein Team, das den Anschluss an die vorderen Plätze nicht verlieren will. Der SVG erreichte jüngst in Wellendingen ein beachtliches 4:2 und wird selbstbewusst ins Heimspiel gehen.

SV Winzeln – SV Seedorf. Der Spitzenreiter reist zum SV Winzeln, der nach zwölf Partien überraschend auf Platz drei liegt. Das Spiel beim Aufsteiger kann den Seedorfern sogar Platz eins kosten. Ob der abgezockte SVS um die erfahrenen Spielertrainer Heizmann und Bea allerdings in so einer Phase Punkte liegen lässt, ist nicht unbedingt zu erwarten. Der SVW erreichte vergangene Woche in Villingendorf ein 1:1.

SV Zimmern o. R. II – SG Deißlingen/Lauffen. Das junge Team des SV Zimmern II kommt aus einer spielfreien Woche. In dieser kam die SG gegen die starke SpVgg Trossingen zu einem Punktgewinn daheim (3:3). Zimmern offenbart die schwächste Heimbilanz aller Teams (ein Sieg aus sechs Partien). Ob das Gästeteam die Schwäche ausnutzen und Zähler sammeln kann, wird von der Tagesform abhängen.