Heimkämpfe für SV Dürbheim, Trossingen und KG

Ohne Überraschungen ist der erste Kampftag bei den Ringern verlaufen. An diesem Wochenende genießen der SV Dürbheim, KSV Trossingen und die KG Wurmlingen/Tuttlingen Heimrecht.

Verbandsliga Württemberg: Im Lokalderby gegen den KSV Winzeln setzte der AV Hardt gleich ein Ausrufezeichen. Die Malz-Zehn geht nach dem überzeugenden 26:12-Sieg zuversichtlich ins nächste Derby beim SV Dürbheim (Sa., 19.30 Uhr). Aber auch die Gastgeber haben nach dem 17:14 über den KSV Unterelchingen Selbstvertrauen getankt.

Landesliga Württemberg: Für Aufsteiger KSV Trossingen hätte der Einstand in der Landesliga nicht besser laufen können. Mit 20:8 fertigten die Harmonikastädter die neuformierte Neckarunion Münster/Remseck ab. Dieser Elan soll auch im Heimkampf gegen den VfL Obereisesheim noch nachwirken, um die Punkte am Ort zu behalten (Sa., 19.30 Uhr, Fritz-Kiehn-Halle). Empfohlen hat sich auch die KG Wurmlingen/Tuttlingen mit einem 25:12-Erfolg beim ASV Möckmühl. Im Heimkampf in der Wurmlinger Elta-Halle (Sa., 19.30 Uhr) gegen Meimsheim peilt die KG den zweiten Sieg an.

Bezirksklasse: Neuling KG Wurmlingen/Tuttlingen II war es gegönnt, als einziges Team die Punkte auf des Gegners Matte (beim AB Aichhalden III) zu entführen. In Euphorie verfallen darf die KG jedoch nicht, denn auch der kommende Gegner AC Villingen hat beim 28:8 gegen den KSV Vöhrenbach gut ausgesehen.