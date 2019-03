Die überbezirklich spielenden Handballmannschaften aus dem Kreis Tuttlingen treffen am Wochenende größtenteils auf Gegner aus dem Tabellenkeller. Die Männer-Landesligisten TV Aixheim und HSG Rietheim-Weilheim spielen gegen den Vorletzten und Letzten, auch die HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen spielen gegen das Schlusslicht. Die Männer der HSG Fridingen/Mühlheim duellieren sich mit der SKV Oberstenfeld (Württembergliga), das Spiel der HSG-Frauenmannschaft wurde auf den kommenden Mittwoch verlegt.

Württembergliga Männer

SKV Oberstenfeld – HSG Fridingen/Mühlheim (Sonntag, 17 Uhr; Sporthalle In den Bäderwiesen Oberstenfeld). In Oberstenfeld wird sich am Kader der HSG Fridingen/Mühlheim im Prinzip nichts ändern. Durch die vielen Ausfälle von Stammkräften wird dieselbe „neue“ Mannschaft auflaufen wie beim HCOB Oppenweiler/Backnang (26:16). Überzeugend war vor allem die Abwehrleistung sowie das Torwartspiel von Milan Djuricin. Der Gegner steht im gesicherten Mittelfeld der Tabelle und hat sich im Laufe der Saison gesteigert. Ähnlich wie Oppenweiler/Backnang verfügt der Gastgeber über einen starken Rückraum. Entgegenkommen könnte der Donautal-HSG, dass bei Oberstenfeld weder nach oben noch nach unten in der Tabelle etwas möglich ist. Ob in dieser Spielklasse dann allerdings ein Leistungsabfall zu erkennen ist, ist unwahrscheinlich. Trainer Mike Novakovic ist mit der Entwicklung in der kurzen Zeit durchaus zufrieden. Sein Team trägt auswärts und daheim noch jeweils drei Partien aus. In Fridingen besiegte man die Handballer des SKV im November mit 29:25.

Landesliga Männer

H2Ku Herrenberg II – TV Aixheim (Samstag, 17.45 Uhr; Markweghalle Herrenberg). Nach dem Spiel in Großengstingen (26:23) fordert nun die H2Ku Herrenberg II den TV Aixheim heraus. Die Grün-Weißen treffen mit dem Vorletzten auf ein Team, das mit 11:33 Punkten Vorletzter ist und nur in sechs von 22 Spielen punkten konnte. Auswärts hat sich der Aufsteiger aus Aixheim mehrfach schwer getan in dieser Saison. Gegen Herrenbergs Reserve ist dem Team von Holger Hafner aber ein erneuter Erfolg in fremder Halle zuzutrauen. Im Gegensatz zum Saisonstart haben sich die Gäste deutlich gesteigert und mittlerweile auch den Klassenerhalt in trockenen Tüchern. Mit 12 Siegen und zehn Niederlagen ist auch die Bilanz positiv. Im Hinspiel in der Aldinger Sporthalle war Herrenberg klar unterlegen. Gelingt den Aixheimern der 13. Saisonsieg? Bei einer Esslinger Niederlage beim TV 1893 Neuhausen/E. II ist der Sprung auf Platz fünf möglich.

HSG Rietheim-Weilheim – TV Großengstingen (Samstag, 19.30 Uhr; Kreissporthalle Tuttlingen). „Das ist ein absoluter Pflichttermin für uns“, sagt Rietheim-Weilheims Trainer Martin Bauer vor der Partie gegen den Tabellenletzten. „Wir müssen eine Trotzreaktion zeigen nach dem Spiel in Pfullingen.“ Dort war man der VfL-Zweiten deutlich unterlegen und verlor letztendlich mit 15:38. Die enge Situation im Tabellenkeller zeigt deutlich, dass alles andere als ein Heimsieg aus HSG-Sicht nicht vertretbar ist. Vier Mannschaften trennen vor dem Spieltag zwei Punkte. Mit 17:27 Zählern liegt die HSG mitten unter ihnen. Gegner Großengstingen (5:39 Punkte) wird sich in die Bezirksliga verabschieden. Schwierig wird es sein, so einen Gegner einzuschätzen. „Wir müssen nur auf uns schauen und unser Ding durchziehen. Die Heimspiele müssen gewonnen werden“, sagt Bauer weiter. Vor dem Rundenabschluss gegen die TSG Reutlingen ist es das vorletzte Heimspiel. Die Konkurrenten TSV Dettingen/Erms, TV Weilstetten II und TSG Reutlingen treffen jeweils auf stärkere Gegner. Umso wichtiger wäre ein Heimsieg, mit dem man bis auf Platz neun aufrücken könnte. Ausgenommen von den Langzeitverletzten wird die HSG alle Spieler an Bord haben

Landesliga Frauen

TG Schömberg – HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen (Samstag, 18 Uhr; Sporthalle Schömberg). Die HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen gehen in der Favoritenrolle in das Spiel gegen die TG Schömberg. Diese ist mit 5:33 Punkten Schlusslicht der Landesliga. Da die drei führenden Teams sich einen Vorsprung herausgespielt haben, steht die HSG im Niemandsland der Tabelle und möchte bestenfalls den vierten Platz behalten. In Schömberg treffen die zweit- und dritt-schwächsten Offensivreihen der Liga aufeinander. Die TG traf erst 373 Mal, die HSG NTW 378. Ein „Handicap“, sagt Gästetrainerin Zeljana Pfeffer, sei weiterhin der schmale Kader von zehn Spielerinnen, mit dem ihr Team die Saison vermutlich durchspielen wird. Bei der TG wird man dennoch gewillt sein, den Hinspielsieg (20:17) zu wiederholen. Die Gäste haben aktuell nach 17 Spielen 21:13 Punkte.