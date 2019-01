Heimische Auswahlspieler gewinnen das Endspiel 1:0

Der Stützpunkt Aldingen hat bei den Auswahlturnieren in der Tuttlinger Mühlauhalle einen zweiten Erfolg gefeiert. Nach der U14 holte sich auch die U13 den Turniersieg. Im Endspiel besiegte die Mannschaft von Auswahltrainer Elmar Forn (Rottweil) den Stützpunkt Reutlingen mit 1:0. Dritter wurde der Stützpunkt Balingen.

In der Gruppe A startete der heimische Stützpunkt Aldingen mit einer 1:2-Niederlage gegen Schorndorf. Im zweiten Gruppenspiel steigerte sich die Mannschaft von Auswahltrainer Elmar Forn und besiegte Gärtringen 3:0. Im entscheidenden Gruppenspiel lag Aldingen gegen Rottenburg 0:2 zurück und schien das Halbfinale zu verpassen. Mit einem Kraftakt schafften die Aldinger aber noch den 2:2-Ausgleich und zogen somit vor den punktgleichen Rottenburgern, aufgrund der besseren Tordifferenz, ins Halbfinale, neben Gruppensieger Schorndorf, ein.

In der Gruppe B dominierten die Stützpunkte Balingen und Reutlingen (beide jeweils sieben Punkte).

Im ersten Halbfinale besiegte Reutlingen nach einem langen Sechsmeterschießen Schorndorf 8:7. Im zweiten Semifinale bot Aldingen eine starke Leistung und besiegte den Nachbarn Balingen 3:0.

Im Spiel um Platz drei setzte sich Balingen gegen Schorndorf mit 2:1 durch. Im Endspiel dominierte Aldingen und ging früh mit 1:0 in Führung. Reutlingen kam danach zwar etwas besser auf, aber in der Offensive fehlte die Durchschlagskraft. Aldingen vergab noch zwei gute Chancen, setzte sich am Ende aber verdient 1:0 durch.

Die Ergebnisse

Gruppe A: Stützpunkt Aldingen – Stützpunkt Schorndorf 1:2, Stützpunkt Gärtringen – Stützpunkt Rottenburg 0:1, Aldingen – Gärtringen 3:0, Schorndorf – Rottenburg 3:0, Aldingen – Rottenburg 2:2, Schorndorf – Gärtringen 0:1. - Tabelle: 1. Schorndorf 5:2 Tore/6 Punkte, 2. Aldingen 6:2/4, 3. Rottenburg 3:5/4, 4. Gärtringen 1:4/3.

Gruppe B: Stützpunkt Reutlingen – Stützpunkt Balingen 0:0, Stützpunkt Tumlingen/Hörschweiler – Stützpunkt Adelberg 1:1, Reutlingen – Tumlingen/Hörschweiler 2:0, Balingen – Adelberg 3:1, Reutlingen – Adelberg 1:0, Balingen – Tumlingen/Hörschweiler 4:1. - Tabelle: 1. Balingen 7:2 Tore/7 Punkte, 2. Reutlingen 3:0/7, 3. Adelberg 2:5/1, 4. Tumlingen/Hörschweiler 2:7/1.

Halbfinale: Schorndorf – Reutlingen 7:8 nach Sechsmeterschießen, Aldingen – Balingen 3:0.

Platzierungsspiele, um Platz 7: Gärtringen – Tumlingen/Hörschweiler 3:4 nach Sechsmeterschießen, um Platz 5: Rottenburg – Adelberg 2:0, um Platz 3: Schorndorf – Balingen 1:2, Endspiel: Reutlingen – Aldingen 0:1.

Endstand: 1. Aldingen, 2. Reutlingen, 3. Balingen, 4. Schorndorf, 5. Rottenburg, 6. Adelberg, 7. Tumlingen/Hörschweiler, 8. Gärtringen.