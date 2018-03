Heimat,verdammt ich lieb dich

Die Schlager- und Volksmusikstars Oswald Sattler, Alexander Rier und Die Feldberger kommen am Samstag, 24. Februar, um 20 Uhr in die Stadthalle nach Tuttlingen. Die TV bekannten Stars präsentieren ein musikalisches Liebesgeständnis an die Heimat. Die Gäste erwartet ein Konzert voller guter Laune, mit Zeit zum Träumen, zum Abschalten, zum Mitsingen und Schunkeln.

Oswald Sattler gründete mit 18 Jahren mit Freunden die Kastelruther Spatzen. 18 Jahre lang war er Teil der erfolgreichen Formation und heimste Goldene Schallplatten, Auszeichnungen und Sieger-Titel ein. Danach kam er als Solokünstler auf die Bühne und überzeugte mit seiner Art, Lieder über die Dolomiten zu interpretieren. Er gewann den Grand Prix der Volksmusik, erhielt zahlreiche goldene Schallplatten und zweimal die Goldene Stimmgabel.

Die Feldberger schafften es immer wieder, die Gäste mit dem Humor und vor allen Dingen der Musik zu begeistern. Sie schaffen den gewagten Sprung von der Party-Polka über die Comedy bis zur Interpretation der gefühlvollen Ballade. In ihrer Heimat wurden sie mittlerweile ausgezeichnet zum offiziellen Botschafter des Schwarzwaldes.

Hansy Vogt ist seit über 25 Jahren begeistert der Schwarzwälder die Menschen . Dieses Jahr dürfen die Feldberger ihr 30-jähriges Bühnenjubiläum feiern und wurden zu den Künstlern des Jahres ausgezeichnet.

Alexander Rier, der Sohn von Kastelruther Spatzen-Sänger Norbert Rier. Mit seinem aktuellen Album „Liebe ist mehr“ ist Alexander Rier ein durchweg abwechslungsreiches und vielfältiges Projekt gelungen. Gerade in der heutigen Zeit voller Hektik und Rastlosigkeit, zeugt es von großem Mut, der Liebe wieder ihren angestammten wichtigen Platz zu verschaffen. Denn letztendlich ist und bleibt die Liebe einfach mehr.