Heimat Forum Tuttlingen startet in das Neue Jahr 2023

„Auf ein Gutes Neue Jahr“ wurde am „Neujahrsempfang“ des Heimat Forum Tuttlingen in der Restauration „Leos“ angestoßen. Vorsitzender Thomas Kienzle hatte zum Empfang eingeladen und 45 Personen folgten der Einladung. Passend zum Abend rezitierte Bianca Buchmann das Gedicht „Januar“ von Erich Kästner, das bestens zum Rahmen passte.

Im Jahre 2020 gab es den letzten Neujahrsempfang des Heimatforums. Dann kam die Corona-Pandemie und alle Aktivitäten kamen zum Erliegen. Am 24. Februar 2022 brach dann Vladimir Putin den Krieg mit der Ukraine vom Zaun, welcher auch seine Spuren in der Stadt und dem Landkreis Tuttlingen hinterließ. „Eine große Zahl von Flüchtlingen ist seit Kriegsbeginn bei uns hier untergekommen“, stellte Thomas Kienzle fest. Einher mit dem Kriegsereignis stieg auch die Inflation und die Preissteigerungen in Rekordhöhe. Die Geldbörsen wurden und werden durch die hohen Energiepreise stark strapaziert.

Trotz all diesen Widrigkeiten konnten im letzten Viertel des Jahres 2022 noch einige Ausfahrten unternommen werden. So wurde die Burg Lichtenstein auf der Schwäbischen Alb und das Schloss und der Weihnachtsmarkt in Sigmaringen besucht.

Für das Jahresprogramm sind die Organisatoren, allen voran Bianca Buchmann, schon feste am Arbeiten, so dass 2023 wieder ein buntes und vielfältiges Programm angeboten werden kann. Los geht es schon am 9. Februar 2023. Um 19 Uhr wird Dieter Hartmann einen Astro-Vortag über Sterne und Himmelskörper im OHG Gymnasium halten.