Heiligabend für Familien in der Seelsorgeeinheit Tuttlingen

In der Katholischen Seelsorgeeinheit Tuttlingen laufen seit einigen Wochen die Vorbereitungen für die Kinder- und Familiengottesdienste an Heiligabend, die in diesem Jahr wieder ohne Einschränkungen stattfinden. Das teilt die Einrichtung mit und lädt zu den nachfolgenden Termine ein. Kinder dürfen dabei ihr Spendenkässchen abgeben:

Für Familien mit kleinen Kindern ist für die Seelsorgeeinheit um 15.30 Uhr eine Krippenfeier in der Kirche Maria Königin. In diesem Gottesdienst wird die Weihnachtsgeschichte auf einfache Weise verdeutlicht.

Um 17 Uhr beginnt in St. Gallus eine Familienwortgottesdienst mit dem Krippenspiel „Bei den Hirten“. In diesem Stück wird die Weihnachtsgeschichte aus Sicht von Hirtenkindern dargestellt. Die Krippenfeier wird mitgestaltet von Kindern und Jugendlichen, dem Familiengottesdienstteam sowie der Instrumentalgruppe.

In Maria Königin ist um 17 Uhr ein festlicher Familiengottesdienst ebenso mit dem Krippenspiel „Bei den Hirten“ vorgesehen. Rund 30 Kinder beteiligen sich neben dem Familiengottesdienstteam am Gottesdienst.

In Nendingen beginnt um 17 Uhr ebenfalls ein Familien-Wortgottesdienst mit Krippenspiel.

Die weiteren Gottesdienste an Heiligabend, Weihnachten und in der Weihnachtszeit sind auf den Gottesdienstseiten im Gränzboten, im Gemeindeblatt „Blick“ sowie auf dem Homepage der Kath. Seelsorgeeinheit Tuttlingen (www.kirchetutgut.de) zu finden.