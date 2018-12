Hebamme wünscht sich öffentlichen Raum zum Stillen

Einige Zeit schien das Fläschchen der Brust den Rang abzulaufen – mittlerweile entscheiden sich jedoch immer mehr Mütter wieder dazu, ihr Kind zu stillen. Die Hebamme und Stadträtin Katja Rommelspacher hat deshalb in einem Ausschuss des Gemeinderats angeregt, einen öffentlichen Stillraum in Tuttlingen einzurichten. Linda Egger hat sich mir ihr über diesen Vorschlag unterhalten.

Warum sehen Sie Bedarf für einen Stillraum?

Ich mache die Beobachtung, dass immer mehr Frauen heutzutage wieder stillen. Das Tuttlinger Klinikum ist ja auch sehr stillfreundlich und möchte das unterstützen. Aber für viele Frauen ist es schwierig, unterwegs zu stillen – Manche stoßen auf Abwehr von anderen Leuten, wenn sie ihr Kind in der Öffentlichkeit stillen, anderen ist es einfach unangenehm. Manche Frauen verlassen das Haus dann lieber nicht, weil das Kind unterwegs Hunger bekommen könnte.

Und wie behelfen sich die Frauen derzeit?

Sehr beliebt sind tatsächlich Umkleidekabinen in Geschäften. Manche Frauen setzen sich auch in ein Café und stillen dort, aber wenn man eigentlich gar nichts konsumieren möchte, ist das auch nicht optimal. Andere setzen sich zum Stillen ins Auto, was bei dieser Jahreszeit natürlich nicht gerade angenehm ist.

Wie genau stellen Sie sich einen solchen Raum vor und wo sollte er sich befinden?

Das Rathaus wäre natürlich zentral und deshalb gut geeignet. Es sollte ein ruhiger Raum mit wenig Einblick sein, man sollte sich nicht beobachtet fühlen. Eine bequeme Sitzmöglichkeit und vielleicht eine Wickelmöglichkeit wären toll – mehr braucht es eigentlich gar nicht.