Heavy Metal Queen Doro lässt den Honberg beben

Für Metal-Fans hat am Freitag beim Honberg-Sommer ein echter Star-Gast die Bühne erbeben lassen: Die „Queen of Metal“ Doro. In lila Scheinwerferlicht gehüllt betritt ein Bandmitglied nach dem anderen die Bühne. Die 55-Jährige folgt in schwarzer Kunstlederjacke und enger schwarzer Hose gekleidet, brüllend vor die Menge – und bekommt prompt eine Rose von einem ihrer Fans überreicht. Trotz ihrer recht kleinen Körpergröße versprüht sie eine schier unaufhaltbare Kraft, wirft ihren Kopf samt blonden, langen Haaren nach vorne und feuert die Fans an. Das Motto des Abends: Hoch gereckte Arme und lautstarkes „Hey, Hey“.

Bevor Dorothee Pesch, wie „Doro“ mit bürgerlichem Namen heißt, 2002 das erste Mal auf dem Honberg gelandet ist, hat sie jedoch eine lange Reise hinter sich gebracht. Eine Reise, die sie auf die größten Bühnen der Welt geführt hat. Doch begonnen hat die Karriere der gebürtigen Düsseldorferin Anfang der 1980er Jahre im lokalen Band-Underground. Mit der von ihr 1983 mitgegründeten Band „Warlock“ gelang ihr der Durchbruch. Mehrere erfolgreiche Alben und der Welthit „All We Are“, der natürlich auch beim diesjährigen Honberg-Sommer nicht fehlen durfte, katapultierte die Band an die internationale Metal-Spitze. 1986 stand Doro als erste Frau beim „Monster of Rock“-Festival in England vor 120 000 Fans. Auch bei dem bekannten Heavy-Metal-Open-Air „Wacken“ ist die 55-Jährige Dauergast.

Doro ist also die ganz großen Bühnen gewohnt. Scheinbar gefällt es ihr aber auch auf dem Honberg sehr gut - denn nach 2002 war die Queen of Metal 2014 und nun auch 2019 wieder auf der Festival-Bühne. Passend dazu schreit sie in die Menge: „Heute ist es hier eigentlich wie immer, nur noch geiler!“ Adrenalin pur. Dieses Jahr vor 1300 Fans – das Festival ist bis auf die letzte Karte ausverkauft. Ihre 35-jährige Bühnenerfahrung kommt vollends zur Geltung. Doro weiß sich zu inszenieren und bangt den Kopf zusammen mit den Fans zu ihren bekannten Songs wie „We are the Metalheads“ und „The Night of the Warlocks“ durch die Luft.

Doro ist zweifelsohne eine Powerfrau, die „Bang your Head“ lebt. Aber sie ist auch jemand, der ruhige und besinnliche Töne anstimmen kann. Auf der Bühne im Festival-Zelt wird es für einen kurzen Moment ganz ruhig. Der orchestrale Synthesizer erklingt – Gänsehaut: Doro stimmt das ursprüngliche Warlock-Lied „Für Immer“ aus dem Jahr 1987 an. Wie kaum ein anderes Lied steht es für die Kehrseite der harten Front-Sängerin, ihre verletzliche und weiche Seite. „Mir haben schon viele Fans erzählt, das Lied hätte ihnen durch schwierige Zeiten geholfen. Das macht mich schon sehr glücklich“, sagte Doro in einem Interview mit der Honberg-Redaktion kurz vor dem Konzert. Grundsätzlich ist das Verhältnis von ihr zu ihren Bewunderern ein außerordentlich gutes: „Meine Fans sind eigentlich meine besten Freunde!“

Freuen durften sich diese auch über Songs aus ihrem 2018 erschienen Album „Forever Warriors, Forever United“ . Neben „Bastardos“ feierten Doro und ihre Fans unter anderem zu „Blood Sweat and Rock 'n’ Roll“. Das Album hatte sich sechs Wochen auf Platz vier der deutschen Charts gehalten.

Es bleibt also, eines festzustellen: Doro hat kaum etwas von ihrer früheren Strahlkraft eingebüßt. Als eine der wenigen Frauen in der Metal-Sezen, bleibt sie wohl eine univerzichtbare Größe des Genres. Eine der wenigen Frauen? Stimmt, auch ihre Vorband setzte sich rein aus Männern zusammen. Die Band Hardbone hatte den Honberg-Sommer-Gästen im Vorhinein den „Bullshit“ aus den Ohren geblasen, wie sie es auf ihrer eigenen Hompage bewerben. Ob männlich oder weiblich: Metal eben.