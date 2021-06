HBW will Klassenerhalt perfekt machen

Eine außergewöhnliche und lange Saison neigt sich dem Ende zu. Noch zwei Mal müssen die Mannschaften der Handball-Bundesliga antreten, ehe es für die meisten in einen kurzen Urlaub geht. Noch sind nicht alle Entscheidungen gefallen und zu den Mannschaften, für die es noch um vieles geht, gehört auch der HBW Balingen-Weilstetten. Im letzten Heimspiel der Saison müssen sie gegen die TSV Hannover-Burgdorf antreten. Spielbeginn in der Balinger Sparkassen-Arena ist am Mittwoch, 23. Juni, um 19 Uhr. Die Leitung der Partie haben die beiden Unparteiischen Christian und Fabian vom Dorff aus Kaarst / Nordrhein-Westfalen.

Seit dem ersten Aufstieg in die Beletage des deutschen Handballs spielen die Balinger ihre zweitbeste Saison. 27 Punkte haben sie unter Cheftrainer Jens Bürkle bisher geholt. Nur in der Spielzeit 2014/15 waren es mit 31 Punkte mehr, die sie gesammelt haben als in der aktuellen und trotzdem stecken die Balinger noch in akuter Abstiegsgefahr.

Um endlich und sicher einen Knopf an die Geschichte zu machen, müssen Kapitän Jona Schoch und Co gegen die TSV Hannover-Burgdorf gewinnen. Mit einem Sieg und damit zwei weiteren Pluspunkten auf dem Konto wäre dem HBW der Klassenerhalt nicht mehr zu nehmen. Doch die Niedersachsen haben sich nach viel Verletzungspech in den vergangenen Wochen gefangen und drei Mal in Folge doppelt gepunktet. Dabei war der 28:20-Auswärtserfolg bei der MT Melsungen zum einen die geglückte Revanche für die Niederlage im Halbfinale des DHB-Pokals und zum anderen ein ganz besonders dickes Ausrufezeichen im Saisonendspurt.

Bis zum 26. Spieltag, Mitte April, verlief die Saison der Niedersachsen eher durchwachsen. Mit nur einem Punkt Vorsprung auf die Balinger zählten sie sogar lange Zeit zu den abstiegsgefährdeten Mannschaften. Mit drei Erfolgen gegen Wetzlar, Coburg und Lemgo sowie einer völlig überraschenden Punkteteilung in Berlin konnte sich die TSV dann aus dem Abstiegsstrudel befreien.

Von den letzten sechs Begegnungen hat die Mannschaft von Trainer Carlos Ortega nur ein einziges Mal (in Flensburg) verloren und auch in Balingen möchte Hannover-Burgdorf seine Erfolgsserie fortschreiben. Das allerdings sollten die Schwaben möglichst verhindern und selber ihre Heimspielbilanz mit zwei weiteren Punkten aufbessern. Die brauchen sie unbedingt, wenn es am Ende nicht auf die Schützenhilfe von anderen Mannschaften hinauslaufen soll.

Mit welcher Mannschaft HBW-Cheftrainer Jens Bürkle im letzten Heimspiel der Saison gegen seine ehemalige Mannschaft allerdings antreten kann, wird sich erst kurz vor Spielbeginn entscheiden. Nach wie vor ganz sicher nicht dabei sein werden die Langzeitverletzten Marcel Niemeyer und James Scott. Für Oddur Grétarsson ist die Saison ebenfalls vorzeitig beendet. Der Isländer, der seit Wochen nur unter Schmerzen einsatzfähig war und zuletzt nur noch für die Strafwürfe auf das Feld kam, muss sich jetzt endgültig einer Operation unterziehen. Ob die beiden Kreisläufer Fabian Wiederstein und Kristian Beciri wieder einsatzfähig sind, ist noch offen.