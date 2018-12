HBW siegt 25:22 und übernimmt die Tabellenführung

Mit einem eindrucksvollen 25:22 (13:10)- Erfolg gegen den VfL Lübeck-Schwartau hat sich der HBW Balingen-Weilstetten mit seinem zehnten Sieg in Serie von seinen Fans in die Weltmeisterschaftspause verabschiedet. Dank des HC Elbflorenz, der zeitgleich gegen den HSC Coburg gewonnen hat, übernahmen die Balinger die Tabellenspitze.

Nach einem 4:6-Rückstand mit vier Gäste-Treffern des Ex-Balingers Dadi Runarsson bekamen die Schwaben in den zweiten 15 Minuten der ersten Hälfte mehr und mehr Zugriff auf das Spiel. Zur Halbzeitpause stand es 13:10 und obwohl zu Beginn der zweiten Hälfte die Balinger in Unterzahl waren, erhöhte Christoph Foth auf 14:10. Die Gäste schlugen postwendend zurück und plötzlich war Sand im Getriebe des HBW. „Da geben wir den Vorsprung etwas schnell weg“, war HBW-Trainer Jens Bürkle zunächst nicht zufrieden. Die Gäste schafften es aber nicht ganz, den HBW-Vorsprung zu egalisieren. Trotz der vergebenen Chancen blieben die Gastgeber immer mit mindestens einem Treffer in Front und in der 41. Minute waren es beim Stand von 17:14 wieder deren drei.

Nach dem 22:18 von Christoph Foth in der 52. Minute hatten die Hausherren nach einer Parade von Torhüter Tomáš Mrkva die große Möglichkeit, das Spiel vorzeitig zu entscheiden, aber nach einem angeblichen Stürmerfoul von Jannik Hausmann verkürzten die Schleswig-Holsteiner nochmals auf 22:19. Spätestens nach dem 24:20 von Oddur Grétarsson in der 57. Minute war den Balingern der zehnte Sieg in Folge aber nicht mehr zu nehmen.

HBW: Jonas Baumeister, Tomáš Mrkva (TW); Rene Zobel (1 Tor), Marcel Niemeyer, Christoph Foth (2), Romas Kirveliavicius (5), Matthias Flohr, Jannik Hausmann (1), Gregor Thomann (1), Lars Friedrich (2), Tim Nothdurft, Oddur Gretarsson (9/6), Martin Strobel (2), Niklas Diebel, Jona Schoch, Lukas Saueressig (2). - Strafwürfe: HBW 6/6, VfL 1/1. - Zeitstrafen: HBW 8, VfL 3.