HBW muss wieder um Klassenerhalt bangen

In der Handball-Bundesliga ist es mit dem wichtigen Auswärtssieg für den HBW Balingen-Weilstetten bei den Eulen Ludwigshafen nichts geworden. Mit 22:27 (12:14) gab es für die Balinger am Sonntagnachmittag eine bittere, aber insgesamt verdiente Niederlage. Dadurch ist es im Tabellenkeller wieder ganz eng geworden. Die HBW-Handballer bleiben nach der Niederlage zwar vor den Eulen Ludwigshafen, aber der Kampf um den Klassenerhalt hat an Dramatik zugenommen.

„Es war im Vorfeld schon viel Druck und wir haben es einfach nicht geschafft unser bestes Spiel zu machen“, resümierte HBW-Coach Jens Bürkle nach dem Schlusspfiff sachlich und nüchtern die Gründe für die Niederlage. Seine Jungs konnten in keiner Phase der Partie an die Leistungen der zurückliegenden Spiele anknüpfen.

Wie nicht anders zu erwarten, begann der HBW im Angriff mit dem siebten Feldspieler anstelle des Torhüters, aber die Abwehr von Ludwigshafen war gut darauf vorbereitet. Der erste Wurf von Vladan Lipovina blieb im Block hängen. Der Ludwigshafener Torhüter versuchte es mit einem direkten Torwurf, aber Lukas Saueressig war schnell genug zurück und konnte den Wurf aufs leere Tor abwehren.

Trotzdem schafften es die Eulen noch, ihren ersten Angriff erfolgreich abzuschließen. Unter Zeitdruck ließen sie sich nicht aus der Ruhe bringen, zogen ihren Spielzug auf den Punkt durch und erzielten vom Kreis die 1:0-Führung. In der Folge blieb Tim Nothdurft von außen am Ludwigshafener Torhüter hängen und im Gegenzug fiel schnell das 2:0. Als in der sechsten Minute Oddur Grétarsson mit seinem ersten Strafwurf ebenfalls am Eulen-Keeper scheiterte, ahnte man bereits, in welche Richtung das Spiel laufen könnte und die Vorahnungen wurden von Minute zu Minute bestätigt. Die Gastgeber brachten ihre Emotionen ins Spiel und zwangen die Balinger permanent entweder zu Abspielfehlern oder zu halbherzigen Würfen. Dennoch blieb es vom Ergebnis her ein enges Spiel. Auch einen Vier-Tore-Vorsprung der Eulen konnten die Gäste bis zur Halbzeitpause wieder auf 12:14 verkürzen.

Zu Beginn der zweiten Hälfte kassierte Abwehrchef Romas Kirveliavicius seine erste Zeitstrafe. Die Überzahl nutzten die Eulen, um auf 16:13 vorzulegen und nach einem verworfenen Strafwurf von Gregor Thomann erhöhten sie auf 17:13. Wieder konnte die Bürkle-Sieben aber bis auf 19:17 verkürzen. Nach 23:21 und einem gehaltenen Strafwurf von Mike Jensen hatten die Balinger sogar die Möglichkeit, auf ein Tor zu verkürzen, aber ein Abspielfehler von Vladan Lipovina auf Lukas Saueressig beendete die Möglichkeit und damit die letzte Chance, das Spiel doch noch zu drehen.

Nach dem 24:21 nahm der HBW-Chefcoach seine letzte Auszeit. Mit dem siebten Feldspieler und einer offensiven 5:1-Abwehr versuchte er das Blatt noch zu wenden. Wieder aber blieb Oddur Grétarsson mit einem Strafwurf am Eulen-Torhüter hängen und im Gegenzug fiel die Entscheidung. Nach dem 25:21 glaubte von den Schwaben keiner mehr an eine Wende und so wurden die letzten Minuten zum Schaulaufen für den verdienten Sieger.

HBW Balingen-Weilstetten: Mario Ruminsky, Mike Jensen (TW); René Zobel (1 Tor), Vladan Lipovina (2), Romas Kirveliavicius, Gregor Thomann (2/2), Tim Nothdurft (2), Fabian Wiederstein (2), Oddur Grétarsson (4/3), Niklas Diebel, Kristian Beciri (2), Jona Schoch (1), Björn Zintel, Lukas Saueressig (3), Tobias Heinzelmann, Moritz Strosack (3).