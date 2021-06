HBW muss sich in Berlin 30:36 geschlagen geben

Für den Handball-Bundesligisten HBW Balingen-Weilstetten hat es in Berlin nichts zu erben gegeben. Bei den Füchsen in der Hauptstadt gab es eine 30:36 (15:19)-Niederlage. Während sich der HBW im Abstiegskampf jetzt voll und ganz auf das kommende Heimspiel am Mittwoch gegen die TSV Hannover-Burgdorf konzentrieren muss, können die Berliner nach diesem Erfolg die Qualifikation für die EHF European League und den Sprung auf den vierten Tabellenplatz feiern.

Trotz der sich abzeichnenden Personalnot reiste HBW-Trainer Jens Bürkle mit seiner Mannschaft bereits am Freitag nach Berlin, um von dort etwas Zählbares mitzunehmen. Dass das nur funktioniert hätte, wenn die Füchse dem HBW Balingen-Weil-stetten dazu eine Möglichkeit geboten hätten, war allen sehr wohl bewusst. Die Hoffnung, dass die Berliner zwei Tage nach dem Husarenstreich (33:29-Sieg bei der SG Flensburg-Handewitt) vielleicht physisch und psychisch nicht zu 100 Prozent fit sein könnten, erfüllte sich allerdings nicht. Die in Bestbesetzung antretenden Hauptstädter machten von der ersten Sekunde an klar, wer Herr in der Berliner Max-Schmeling-Halle ist.

Dennoch konnten die Balinger das Spiel in den Anfangsminuten offenhalten. Eine kleinlich gepfiffene Zweiminutenstrafe gegen Vladan Lipovina überstanden die Gäste noch recht gut. Eine sich sofort anschließende zweite Zeitstrafe auf Grund eines Wechselfehlers brachte sie aber sichtlich aus dem Tritt. Plötzlich unterliefen Fehler, die vorher nicht passierten und in der Abwehr passten die Absprachen nicht mehr. Nach dem 8:5 der Füchse versuchte es HBW-Coach Jens Bürkle mit dem siebten Feldspieler anstelle des Torhüters, aber auch dieses taktische Mittel funktionierte in Berlin nicht. Nach dem zweiten Treffer auf das leere Tor beendete der HBW-Coach das Experiment.

„Wir haben den Berliner Angriff nie so richtig in Griff bekommen“, erklärte Kapitän Jona Schoch, warum die Balinger zur Halbzeitpause bereits 19 Gegentreffer kassiert hatten. Mit ein Grund dafür war das Fehlen von Fabian Wiederstein beziehungsweise Kristian Beciri im Innenblock der Abwehr. Diejenigen, die die Löcher zu stopfen hatten, machten ihre Sache zwar gut, aber halt nicht gut genug für die Berliner Weltklasse-Spieler.

Anfangs der zweiten Hälfte gelang es dem HBW, die Füchse etwas zu ärgern. Mit einer Umstellung in der Abwehr auf 5:1 brachten die Schwaben die Angriffswelle der Berliner ins Stocken und im Angriff fand Lukas Saueressig immer wieder gute Lösungen. Nach einer Parade von Mario Ruminsky und einem erfolgreich verwandelten Gegenstoß von Romas Kirveliavicius stand es plötzlich nur noch 22:19. Nach dem 23:20 von Gregor Thomann in der 37. Minute wurden die Berliner in ihren Aktionen allerdings wieder konsequenter und nach nur vier Minuten stand es bereits wieder 28:22. Zeit für HBW-Coach Jens Bürkle eine Auszeit zu nehmen. Er versuchte es erneut mit einer Abwehrumstellung auf 6:0 und einem Personalwechsel im Rückraum. Es half allerdings nicht. Der Abstand pendelte sich bei plus fünf, sechs Treffern für die Füchse ein und hielt bis zum Endstand von 36:30.

Füchse Berlin: Fredrik Genz, Dejan Milosavljev (TW, 1 Tor); Simon Ernst (1), Fabian Wiede (3), Jacob Holm (4), Jakov Gojun (1), Lasse Andersson (5), Hans Lindberg (10/5), Marian Michalczik (1), Valter Chrintz, Tim Matthes (3), Marko Kopljar, Milos Vujovic, Johan Koch (3), Mijajlo Marsenic (3), Paul Drux (1).

HBW Balingen-Weilstetten: Mario Ruminsky, Mike Jensen (TW); René Zobel (2 Tore), Vladan Lipovina (1), Romas Kirveliavicius (1), Gregor Thomann (1), Tim Nothdurft (3), Oddur Grétarsson (1/1), Niklas Diebel, Jona Schoch (10), Björn Zintel (3), Lukas Saueressig (3), Lars Röller (2), Tobias Heinzelmann (2), Moritz Strosack (1).