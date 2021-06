HBW kassiert in Flensburg deftige 26:38-Niederlage

Mit einer 26:38 (12:24)-Niederlage bei der SG Flensburg-Handewitt hat der HBW Balingen-Weilstetten die Saison in der Handball-Bundesliga beendet. Mit 29:47-Punkten haben die Schwaben die zweitbeste Erstligasaison aller Zeiten gespielt. In der Abschlusstabelle nimmt der HBW den 15. Platz, in der Rückrundentabelle den neunten Platz ein.

Dass die Balinger in Flensburg auf verlorenem Posten stehen würden, hatte sich im Vorfeld abgezeichnet. Sechs Spieler musste Trainer Jens Bürkle zu Hause lassen. Verletzungsbedingt durfte man nach dem feststehenden Klassenerhalt bei ihnen kein Risiko mehr eingehen, um einen langfristigen Ausfall zu vermeiden.

So kam es, wie es kommen musste. Der Tabellenzweite war topmotiviert und wurde von einer tollen Kulisse nach vorne getrieben. Vom 6:5, das Lukas Saueressig in der achten Minute erzielte, ging es ziemlich schnell bis zum 10:5 (12. Minute). Die Flensburger Abwehr rührte Beton an und provozierte beim HBW einen Fehler nach dem anderen. Nach nur 17 Minuten stand es bereits 16:7 und Bürkle nahm seine zweite Auszeit. Auch die half wenig. Der Tabellenzweite überrannte die Balinger und mit 24:12 ging es in die Kabinen. Es roch förmlich nach einem katastrophalen Debakel.

Mit Beginn der zweiten Hälfte zeigten die Balinger aber nochmals die Zähne. Abwehrchef Romas Kirveliavicius übernahm die linke Rückraumposition. Mit drei Treffern in Folge verschaffte er sich den Respekt der Flensburger Abwehr. Nach dem vierten Treffer von Kirveliavicius in der 42. Minute hatten die Schwaben sogar die Chance, die Differenz wieder auf zehn zu verkürzen. Nach einem der wenigen technischen Fehler von Flensburg spielte der HBW schnell nach vorne, aber dieses Mal scheiterte der Österreicher am Flensburger Torhüter.

Mit einer guten kämpferischen Leistung brachten die Balinger das letzte Saisonspiel nicht nur über die Zeit, sie verhinderten auch das sich nach der ersten Hälfte androhende Debakel. Mit dem letzten Tor war es erneut Kirveliavicius, der dafür sorgte, dass die zweiten 30 Minuten ausgeglichen zu Ende gingen.