HBW-Handballer empfangen am Dienstag Hannover-Burgdorf

Nach einer fast zweiwöchigen Spielpause, in der die Balinger Handballer mitansehen mussten, wie die Mitkonkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt fleißig Punkte gesammelt haben, geht es auch für den HBW in der Bundesliga wieder weiter. Gegner am Dienstag Abend in der heimischen Sparkassen-Arena ist um 20.15 Uhr die TSV Hannover-Burgdorf.

Schon vor der Saison war jedem bewusst, dass es für den HBW Balingen-Weilstetten ein ganz schwieriger Start in die elfte Saison der DKB Handball-Bundesliga werden würde. Dennoch hatte man sich bei den Schwaben etwas mehr erhofft, als es bisher geworden ist. Mit 1:11-Punkten sind die Balinger Tabellenletzter.

Ob sich am siebten Spieltag am Punktestand der Balinger etwas ändern wird, ist fraglich, denn mit der TSV Hannover-Burgdorf kommt eine Mannschaft in die Sparkassen-Arena, die qualitativ das Potenzial hat, im oberen Tabellendrittel mitzuspielen. „Hannover hat eine Mannschaft, die gut zusammengestellt und auf jeder Position mindestens doppelt gleich stark besetzt ist“, zollt HBW-Coach Rúnar Sigtryggsson den Niedersachsen großes Lob. Namentlich besonders hervorgehoben wurden von ihm die Ex-Balinger Kai Häfner und Fabian Böhm, aber auch der Norweger Joakim Hykkerud, der am Kreis fast nicht zu verteidigen ist.

Dem HBW-Coach fällt es aber auch deshalb schwer, sich auf die Balinger Filiale – außer Böhm und Häfner spielten beim HBW auch schon Torhüter Martin Ziemer und Trainer Jens Bürkle und auch Geschäftsführer Benjamin Chatton verdiente sich beim HBW seine ersten Meriten als Chef einer Bundesligamannschaft – einzustellen, weil die Niedersachsen in ihren bisherigen Spielen kaum Konstanz gezeigt haben. Auf der einen Seite fegten sie Göppingen mit 34:23 aus der eigenen Halle, kamen aber in Stuttgart gegen den TVB mit 20:30 unter die Räder. (hm)