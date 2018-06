HBW gerät in Kiel früh auf die Verliererstraße

Der HBW Balingen-Weilstetten hat sein Spiel in der Handball-Bundesliga beim THW Kiel 28:38 (11:17) verloren. Die Gäste gerieten schon zu Beginn der Partie vorentscheidend in Rückstand.

Bevor die Balinger so richtig wussten, um was es ging, hatten die Kieler mit einem 5:0 nach nur vier Minuten bereits alles auf Sieg gestellt. Drei Ballverluste und zwei gehaltene Bälle von Torhüter Niklas Landin wurden vom deutschen Meister in Tore umgemünzt. Es dauerte bis in die sechste Minute, ehe Christoph Theuerkauf den ersten Ball im Kieler Gehäuse unterbrachte. Danach lief es für die Schwaben etwas besser und sie konnten zunächst den Abstand konstant halten.

Gegen Ende der ersten Hälfte wurden die Kieler vor 10285 Zuschauern wieder stärker. Sie nutzten bis zum Pausenpfiff jede Gelegenheit, um sich weiter abzusetzen. Die Ballverluste der Balinger Angreifer spielten ihnen dabei vorteilhaft in die Karten und so war das Spiel zum Pausenpfiff beim Stande von 17:11 so gut wie entschieden.

Als auf der Spielstandsanzeige mit 24:14 der erste Zehn-Tore-Rückstand abzulesen war, ging es für die Gäste nur noch darum, die Niederlage in einem erträglichen Rahmen zu halten. Nach dem Schlusspfiff hieß es dann aus Kieler Sicht 38:28.

HBW-Trainer Markus Gaugisch nach dem Spiel: „Wir hatten viel zu viele technische Fehler, die Kiel ausgenutzt hat. Dadurch bekamen wir keine Möglichkeit, auf das Spiel zuzugreifen.“

THW Kiel: Niklas Landin, Dominik Plaue (TW); Rogeri Ferreira Moraes, Rene Toft Hansen 1, Erlend Mamelund, Steffen Weinhold, Christian Dissinger 6, Niclas Ekberg 11, Igor Anic, Joan Canellas 5, Rune Dahmke 3, Alexander Williams, Dominik Klein 2, Marko Vujin 10/6. - HBW Balingen-Weilstetten: Radivoje Ristanovic (TW); Fabian Böhm 4, Christoph Foth 1, Olivier Nyokas 7, Jannik Hausmann 2, Dennis Wilke 2, Alexandros Vasilakis 1, Christoph Theuerkauf 3, Martin Strobel 5, Yves Kunkel 3/3, Julian Krieg, Niklas Ruß, Davor Dominikovic. - Zeitstrafen: THW 4, HBW 1. - Strafwürfe: THW 7/6, HBW 4/3.

Nächstes Spiel: Sonntag, 13. Dezember, 15 Uhr, HBW Balingen-Weilstetten – TVB 1898 Stuttgart, Sparkassen-Arena in Balingen.