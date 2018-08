Einen leichten Auftaktgegner hat der HBW Balingen-Weilstetten wahrlich nicht erwischt. Die Mannschaft von Trainer Jens Bürkle tritt zum Start der zweiten Handball-Bundesliga beim Vorjahresdritten und Aufstiegskandidaten VfL Lübeck-Schwartau (Samstag, 19 Uhr) an. Verstecken will sich der HBW-Coach mit seinem Team in der Hanse-Halle – in Handballerkreisen auch als Hanse-Hölle bekannt – aber nicht.

„Wir fahren dorthin um zu gewinnen. Das ist unser Anspruch“, sagt Bürkle, der sein Team nach dem Pokalwochenende gut vorbereitet sieht. „Trotz der knappen Niederlage gegen Göppingen können wir zufrieden sein, mit dem, was die Mannschaft am vergangenen Wochenende gezeigt hat“, meint er. Weil es „am Samstag bei null wieder losgeht“, will Bürkle die klare Niederlage des VfL im Pokal gegen den SC Magdeburg (17:31) nicht überbewerten. „Auch wir müssen erst die Leistungen bestätigen, die wir in der Vorbereitung gezeigt haben“, mahnt Bürkle und glaubt, dass sich seine Mannschaft sogar noch steigern muss, wenn sie in Schwartau etwas gewinnen will.

Damit der HBW die Rückreise ohne Punkte antreten muss, will Schwartaus Trainer Torge Greve von seiner Mannschaft, dass sie Emotionen ins Spiel bringt. „Die haben uns gegen Magdeburg gefehlt. Wir hatten eine gute Anfangsphase und auch das Spielverhalten einzelner hat mir gefallen“, erklärt der VfL-Coach. Während Bürkle den VfL Lübeck-Schwartau zu den Top-Meisterschaftsfavoriten zählt, meint Grewe, dass er noch gar nicht weiß, wo seine Mannschaft steht. Das Ziel des Vorjahresdritten ist es aber, „oben mitzuspielen“, wie Greve auf der Vereinshomepage sagt.