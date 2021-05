HBW gastiert am Sonntag in Lufwigshafen

In der Handball-Bundesliga hat der HBW Balingen-Weilstetten im Mai bisher 5:3-Punkte geholt. Mit einem Sieg am Sonntag um 13.30 Uhr bei den Eulen Ludwigshafen wäre die Monatsbilanz für die Schwaben nahezu perfekt. Doch das wird nicht einfach. In der Friedrich-Ebert-Halle haben sich in dieser Saison fast alle Mannschaften schwergetan. Die Leitung der Partie haben die beiden Unparteiischen Nils Blümel und Jörg Loppaschewski (Berlin) aus dem DHB-Elitekader.

Sowohl für Die Eulen als auch für den HBW ist es ein wichtiges Spiel im Kampf um den Klassenerhalt. Schaut man auf die Tabelle sollten diese zwei den Klassenerhalt unter normalen Umständen unter sich ausmachen. Allerdings dürfen sich weder Die Eulen noch die Gallier eine Auszeit gönnen, denn die hinteren Teams machen immer noch Druck. Sechs Spieltage vor Saisonende haben sich weder Coburg noch Essen und schon gar nicht die HSG Nordhorn-Lingen aufgegeben.

Gekämpft haben am Donnerstagabend auch Die Eulen Ludwigshafen bei der MT Melsungen. Bis in die Schlussphase lagen sie immer mit einem oder zwei Treffern in Führung, ehe sie mit zwei Strafwürfen am Melsunger Keeper scheiterten. Vorne trafen die zwei Ex-Balinger Yves Kunkel und Kai Häfner und Die Eulen standen nach einer kämpferisch starken Leistung am Ende mit leeren Händen da.

Gegen die Balinger werden Die Eulen nicht nur an ihre Grenzen gehen, sondern vermutlich eher noch darüber hinaus. Nach der Niederlage in Melsungen bleibt es bei drei Punkten Rückstand auf den HBW. Eine weitere Niederlage würde sie weit zurückwerfen und wäre ein großer Schritt in Richtung zweite Liga.