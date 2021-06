HBW fährt als Außenseiter zu den Füchsen Berlin

Kurz mal jubeln nach dem Heimsieg gegen die HSG Wetzlar, zwei Mal trainieren und weiter geht die wilde Fahrt im Saisonendspurt Richtung Hauptstadt zu den Füchsen Berlin. In der Max-Schmeling-Halle hat der HBW Balingen-Weilstetten am drittletzten Spieltag der Handball-Bundesliga nichts zu verlieren und kann nur gewinnen. Spielbeginn ist am Samstagabend um 20.30 Uhr. Das vorletzte Auswärtsspiel der Gallier steht unter der Leitung der beiden Unparteiischen Ramesh und Suresh Thiyagarajah aus Gummersbach.

Selten sah man in dieser Saison die Balinger nach dem Schlusspfiff so ausgelassen jubeln, wie nach dem Heimsieg gegen die HSG Wetzlar. Mit einer mannschaftlich geschlossenen Leistung haben sie als Außenseiter gegen einen Favoriten gepunktet und sich für die letzten drei Spiele in eine gute Ausgangslage im Kampf um den Klassenerhalt gebracht.

„Das Spiel gegen Wetzlar war gut, aber wir brauchen mindestens noch einen Sieg und deshalb möchten wir in Berlin gewinnen“, macht HBW-Trainer Jens Bürkle deutlich, dass die Balinger nichts zu verschenken haben. Dass zwei Punkte ein ambitioniertes Ziel sind, weiß der Sportwissenschaftler auch, zumal ihm mit Fabian Wiederstein und Kristian Beciri nicht nur beide Kreisläufer wahrscheinlich ausfallen werden, sondern damit dann auch zwei ganz wichtige Bausteine aus dem Innenblock seiner 6:0-Abwehr fehlen würden. „Wir möchten bei ihnen im Hinblick auf das Heimspiel gegen die TSV Hannover-Burgdorf in der kommenden Woche kein unnötiges Risiko eingehen“, meinte Bürkle und vertraut in der Hauptstadt auf Tobias Heinzelmann und möglicherweise auf Lars Röller aus dem Balinger Perspektivkader.

Der HBW-Coach weiß aber auch, dass seine Mannschaft in dieser Saison in der Lage ist, auswärts auch mal überraschend zu punkten. Die Füchse haben sich in den vergangenen Wochen zwar im Vergleich zum Frühjahr deutlich gesteigert, aber sie haben bis Samstag den Nachteil, dass sie einen Tag weniger Pause haben als die Balinger. Der hochverdiente 33:29-Auswärtssieg bei der SG Flensburg/Handewitt hat die Qualitäten der Hauptstädter deutlich unterstrichen, aber bei der Hitze, die in der Flens-Arena herrschte, auch viel Kraft gekostet. „Es wird in diesem Spiel auf die Einstellung und die körperliche Frische ankommen“, hofft der HBW-Coach, dass seine Mannschaft trotz der langen Auswärtsfahrt ihre derzeit mentale Stärke auf das Spielfeld bringen kann.

So wie der Auswärtssieg der Berliner in Flensburg für sie historisch war, wäre ein Auswärtssieg der Balinger in der Hauptstadt historisch. In elf Spielen seit 2007 haben die Schwaben in Berlin noch nie gepunktet. Insgesamt spricht die Statistik klar für den Tabellenfünften. 23 Mal standen sich die zwei Mannschaften gegenüber und nur einmal, am 20. Oktober 2019, konnten die Schwaben mit 31:30 in der Balinger Sparkassen-Arena gewinnen. Drei Mal trennten sich die zwei Mannschaften unentschieden und 19 Mal gingen die Punkte nach Berlin.