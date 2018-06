HBW empfängt den ThSV Eisenach

Für den Handball-Bundesligisten HBW Balingen-Weilstetten geht der Kampf um den Klassenerhalt am Freitag, 29. April, mit dem Heimspiel gegen den um zwei Punkte und zwei Plätze schlechter platzierten ThSV Eisenach weiter. Anpfiff in der Balinger Sparkassen-Arena ist um 19.45 Uhr. Im Hinspiel in Eisenach mussten sich die Balinger nach einer Halbzeitführung noch 31:33 geschlagen geben.

Die Balinger wollen alles tun, um mit einem Sieg gegen die Thüringer einen weiteren, wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt zu machen. Geschäftsführer Wolfgang Strobel verdeutlichte, dass es darum geht, an die guten Leistungen der letzten zwei Begegnungen anzuknüpfen und das Spiel gegen Eisenach genau so konzentriert und mit genau so viel Leidenschaft anzugehen.

Ebenso viel Leidenschaft erhofft er sich auch von den HBW-Fans auf den Rängen. „Es ist natürlich schön, dass aus Eisenach sehr viele Fans mitkommen, um ihre Mannschaft zu unterstützen. Da wird es sicher laut und unsere Fans müssen dagegenhalten“, freut sich der ehemalige Mannschaftskapitän auf eine spannende, aber auch kampfbetonte Begegnung. Er ist überzeugt davon, dass es ein typisches Spiel zweier Kellerkinder werden wird, in dem es keinen Schönheitspreis zu gewinnen gibt.

„Wir sollten der Eisenacher Mannschaft zeigen, was es heißt in der Hölle Süd zu spielen“, glaubt Strobel, dass die Fans einen ganz großen Teil zu einem HBW-Erfolg beisteuern können. Rückraumshooter Fabian Böhm ist sogar davon überzeugt, dass die Fans das Zünglein an der Waage sein werden. „In den wichtigen Spielen konnten wir uns immer auf die Hölle Süd verlassen und das wird auch gegen Eisenach so sein. Ich glaube, dass die Zuschauer den Ausschlag geben werden“, meint Böhm. (wm)