HBW empfängt am Samstag den ASV Hamm

Am vergangenen Spieltag hat der Handball-Zweitligist der HBW Balingen-Weilstetten bei der knappen 28:29 (15:17)-Niederlage in Saarlouis einen Rückschlag hinnehmen. Diesen will das Team von Trainer Jens Bürkle am Karsamstag gegen den ASV Hamm-Westfalen ausbügeln. Keine leichte Aufgabe, auch wenn der Tabellenfünfte zuletzt drei Niederlagen in Folge einstecken musste. Anwurf in der Balinger Sparkassen-Arena ist um 19 Uhr.

Der Gegner aus Hamm kommt mit einer gehörigen Portion Wut im Bauch nach Balingen. Noch zu Beginn des Monats, nach dem Auswärtssieg beim Ligaprimus BHC, träumten die Westfalen vom Aufstieg in die Bundesliga. Drei Ligaspiele und drei Niederlagen später muss die Mannschaft von Trainer Kay Rothenpieler diese Hoffnungen zumindest vorerst wieder begraben.