HBW empfängt am Mittwoch Hannover-Burgdorf

Nach der Last-Second-Niederlage im fränkischen Nürnberg gegen den HC Erlangen am Sonntagabend bleibt dem Handball-Bundesligisten HBW Balingen-Welstetten nicht viel Zeit, sich mit der Niederlage und den Ursachen lange zu beschäftigen. Bereits am Mittwoch, 11. Febrar, müssen die Schwaben schon wieder auf die Platte und der erste Heimspielgegner im Jahre 2015 hat es in sich. Mit der TSV Hannover-Burgdorf kommt eine spielerisch starke Mannschaft in die Balinger Sparkassen-Arena. Spielbeginn ist um 20.15 Uhr und die Partie steht unter der Leitung der beiden Unparteiischen Peter Behrens und Marc Fasthoff.

„Das Gute daran ist, dass wenig Zeit dazwischen und das Spiel noch in Erinnerung ist. So können wir gleich die nächste Chance am Schopfe packen“, sieht Nationalspieler Martin Strobel den Vorteil der kurzen Pause zwischen den zwei Begegnungen darin, dass jeder in der Mannschaft weiß, wie wichtig das nächste Heimspiel gegen die TSV Hannover-Burgdorf ist. HBW-Trainer Markus Gaugisch weiß um die Qualität der Norddeutschen beim schnellen Umschalten von Abwehr auf Angriff. Er rechnet mit einer taktisch geprägten Auseinandersetziung. Gaugisch: „Christopher Nordmeyer hat der Mannschaft in den letzten Jahren Kleinigkeiten und Finessen beigebracht.“

Ähnlich wie der HBW-Coach hofft auch Geschäftsführer Bernd Karrer am Mittwoch auf eine rappelvolle Halle. „Wir brauchen die lautstarke Unterstützung von den Rängen, sonst wird es verdammt schwer“, hofft der HBW-Chef auf eine bebende „Hölle-Süd“.

Personell wird sich bei den Gallier von der Alb im Vergleich zum Spiel am Wochenende nicht viel verändern. Lediglich Manuel Frietsch wird nach derzeitigem Stand am Mittwoch dabei sein. Sascha Ilitsch muss auf Grund seiner Lungenentzündung noch Antibiotika nehmen und wird vermutlich erst eine Woche später in Lemgo eingreifen können. Da auch die Recken nicht völlig ohne Verletzungsprobleme geblieben sind, habe sie kurzfristig auf dem Transfermarkt nochmals zugeschlagen. Am Montag verkündete der Tabellenachte die sofortige Verpflichtung des mazedonischen Nationalspielers Filip Mirkulovski. Der erfahrene Mittelmann vom Champions League Teilnehmer RK Metalurg Skopje wird mit ziemlicher Sicherheit bereits am Mittwochabend spielberechtigt sein. Die Verpflichtung sei notwendig geworden da sich die Personalsituation in der Winterpause nicht wie erhofft entspannt habe, teilt der Verein auf seiner Homepage mit. Der Heilungsverlauf bei Torge Johannsen, Mait Patrail, Sven-Sören Christophersen, Olafur Gudmundsson, Jan Fiete Buschmann und Frederic Repke würde sich noch weiter hinziehen. Allerdings geht HBW-Trainer Markus Gaugisch davon aus, dass der ein oder andere TSV-Spieler wieder soweit hergestellt sein wird, dass er in Balingen auflaufen kann.