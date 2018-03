HBW Balingen-Weilstetten beendet Niederlagen-Serie

Nach fünf Niederlagen in Folge hat HBW Balingen-Weilstetten in der 2. Handball-Bundesliga wieder gewonnen. Bei den HC Rhein Vikings aus Düsseldorf setzte sich die Mannschaft von Trainer Jens Bürkle 22:12 (14:6) durch. Auch wenn noch nicht alles Gold war, was glänzte, war es dennoch eine überzeugende Leistung.

„Großes Kompliment an meine Mannschaft. Das war Handball, wie wir uns ihn vorstellen und wie wir ihn spielen wollen“, sagte ein erleichterter HBW-Trainer. Das Ergebnis spiele gar keine so große Rolle, sagte er. „Das Entscheidende war für mich, wie wir von der ersten Sekunde an aufgetreten sind und in der Abwehr Zeichen gesetzt haben.“ Ein Zeichen setzte Mannschaftskapitän Martin Strobel. Es war noch keine Minute gespielt, da saß er auch schon für zwei Minuten auf der Strafbank. Damit sollte den Hausherren deutlich gemacht werden, dass die Balinger Deckung an diesem Abend keine Wohlfühl-Abwehr werden sollte.

Es dauerte bis zur 22. Minute, bis den Vikings der dritte Treffer gelang. Bis zur Pause kamen drei weitere Treffer der Gastgeber hinzu. Der HBW ließ sich aber nicht aus dem Rhythmus bringen und ging mit einem klaren Vorsprung in die Halbzeitpause. Auch nach dem Seitenwechsel blieben Tore Mangelware. Nach 45 Minuten gelang Lukas Saueressig sein erster Bundesligatreffer zum 16:9. Er habe nicht nur vier Tore erzielt, sondern auch den weiter angeschlagenen Martin Strobel super entlastet, lobte Bürkle das Balinger Eigengewächs.

Der HBW setzte sich durch Tobias Wagner und Daði Runarsson weiter auf 20:9 (53.) ab und brachte den Vorsprung anschließend sicher über die verbleibende Zeit.

Für HBW Balingen-Weilstetten spielten: Marouèn Maggaiz, Tomáš Mrkva(TW); René Zobel, Christoph Foth 2, Tobias Wagner 2, Matthias Flohr, Jannik Hausmann 1, Gregor Thomann 2/1, Lars Friedrich 1, Tim Nothdurft 1, Daði Runarsson 1, Oddur Gretarsson 7, Martin Strobel 1, Markus Dangers, Jona Schoch 2, Lukas Saueressig 4;

Strafwürfe: HC 4/2, HBW 1/1;

Zeitstrafen: HC 1, HBW 7;