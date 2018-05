Hausverbot missachtet und Hitler-Gruß gezeigt

Das Hausverbot eines Cafés missachtet, im Davongehen lautstark den Hitlergruß geäußert und die Polizei beleidigt: All das hat am Sonntagmittag ein 58 Jahre alter Mann in der Tuttlinger Innenstadt getan.

Der polizeibekannte Mann hat aufgrund früherer Vorfälle in dem Café in der Königstraße Hausverbot. Da er sich nun wieder dort aufhielt, wurde die Polizei verständigt. Als diese ihn aufforderte, die Örtlichkeit zu verlassen, kam der betrunkene 58-Jährige dem nach. Im Weggehen rief er aber „Heil Hitler“ und zeigte den Hitlergruß. Außerdem beleidigte er die Polizeibeamten wiederholt, sodass die Beamten ihn nach Hause brachten, um seinen Rausch auszuschlafen. Auf den Mann kommen nun Anzeigen wegen Beleidigung, Hausfriedensbruchs und der Verwendung des Hitlergrußes zu. Er muss zudem die Rechnung für die polizeiliche Fahrt nach Hause begleichen.