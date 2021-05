Stadt schränkt Rechte von Eigentümern ein - Hausbesitzer irritiert das Vorgehen

Von Uwe-Michael Sinn

Wir haben alle das Gefühl schon einmal gehabt: Die erste Nacht im neuen Haus. Die erste Nacht in der tollen, kuscheligen Bettwäsche. Die erste Nacht in einer neuen, noch ungewohnten Umgebung. Ein manchmal komisches, hoffentlich ein gutes Gefühl, auf jeden Fall aber ein Ereignis, an das man sich lange erinnert.

Im Fall des Autors dieser Zeilen: Die erste Nacht, als allererster Gast im ganz neu eröffneten Karls Hotel in Sigmaringen. Und auch hier: Ein irgendwie komisches Gefühl – denn: Wer übernachtet schon in seiner Heimatstadt im ...