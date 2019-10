Hattinger SV will Tabellenführer ärgern

Bei den südbadischen Fußballmannschaften aus dem Kreis Tuttlingen ist schon nach wenigen Wochen der neuen Runde vom Kampf an der Tabellenspitze bis zur mageren Punkteausbeute im Tabellenkeller alles geboten.

Bezirksliga Bad. Schwarzwald

FC Pfaffenweiler – SV Geisingen (Sonntag, 15 Uhr). Der FC Pfaffenweiler hat nur einen Zähler Rückstand auf Platz zwei. Im Pokal unter der Woche ist der FCP ausgeschieden, Geisingen kegelte Bezirksliga-Tabellenführer FC Königsfeld mit 4:0 aus dem Wettbewerb. Darauf will man aufbauen. Vor zwei Jahren gewann jedes Team daheim jeweils 1:0.

Kreisliga A 2 Bad. Schwarzwald

FV Möhringen – SG Riedöschingen/Hondingen (Sonntag, 15 Uhr). Vor dem Tabellenführer FV Möhringen liegen wichtige Spiele: Binnen drei Tagen trifft man mit der SG Riedöschingen/Hondingen und der SG Kirchen-Hausen auf den Zweiten und Dritten der Liga – also auf die direkten Verfolger. Die Möhringer Offensivstärke trifft am Sonntag auf die beste Ligadefensive (10 Gegentore)?

SV Öfingen – SG Kirchen-Hausen. Der SV Öfingen lieferte bislang wechselhafte Ergebnisse. Mit Markus Wenzler hat der Tabellenneunte den Toptorjäger (10 Tore) in den eigenen Reihen – gefolgt von den beiden SG-Spielern Gianluca Colucci (9) und Sheriff Jallow (8). Die Gäste sollten ihrer Favoritenrolle gerecht werden können.

SV TuS Immendingen – FC Löffingen II. Der Immendinger Anspruch sollte daheim gegen den Vorletzten ein Heimsieg sein. Neben sieben Niederlagen steht der Landesliga-Reserve ein Sieg zu Buche (3:2 bei der SG Schluchsee/Feldberg). Nach nur einem Sieg in den letzten fünf Spielen könnte die Tumler-Elf in dieser Woche wieder nach vorne in der Tabelle aufschließen.

Kreisliga A 2 Bodensee

SG Buchheim-Altheim-Thalheim/Kreenheinstetten-Leibertingen – FSG Zizishausen/Hi./Ho. (Samstag, 16 Uhr). Überraschend belegt die SG B.A.T./K.-L. nach sieben Spieltagen den zweiten Platz. Am Samstag reist ein Team an, das mit einer weiteren Niederlage mit dem Rücken zur Wand steht Der vierte SG-Heimsieg im vierten Anlauf ist realistischer als ein Gäste-Erfolg.

SV Aach-Eigeltingen – SG Liptingen/Emmingen (Sonntag, 15 Uhr). Die SG hofft beim Sechsten in Aach auf Punkte, um sich ein wenig Luft zu verschaffen. Mit nur sieben erzielten Toren ging offensiv von den Gästen in dieser Saison noch nicht die größte Gefahr aus.

Spfr. Owingen-Billafingen – Hattinger SV. Eine Bewährungsprobe für den Hattinger SV steht am Sonntag an, wenn er beim verlustpunktfreien Tabellenführer Spfr. Owingen-Billafingen seine Form unter Beweis stellt. Auch, wenn die Formkurve nach sechs Punkten aus den vergangenen beiden Spielen wieder nach oben zeigt, muss man sich mit der Außenseiterrolle anfreunden.

FC Schwandorf-Worndorf-Neuhausen – SG Stahringen-Espasingen. Im Duell der Tabellennachbarn steht der FC Schwandorf-Worndorf-Neuhausen um einen Punkt besser (10) da und ist Achter. Die Elf von FC-Spielertrainer Andre Eckstein kann das Heimspiel nutzen, um sich von den Abstiegsplätzen weiter zu distanzieren. Selbes hat auch die SG Stahringen-Espasingen vor.