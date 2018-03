Hattinger SV will sich für Heimniederlage rehabilitieren

In den drei Spielklassen des Fußballbezirks Schwarzwald und in der Bezirksliga Bodensee stehen am Mittwoch und am Gründonnerstag Nachholspiele an. Außerdem ist in der Kreisliga A Bodensee der FC Schwandorf/Worndorf/Neuhausen in einem vorgezogenen Spiel am Donnerstag im Einsatz.

Bezirksliga Schwarzwald

FV Fatihspor Spaichingen – SV Zimmern II (Do., 19 Uhr/Vorrunde 6:2). Diese Vorrunden-Begegnung war das einzige Spiel, das Fatihspor bisher gewinnen konnte. Allerdings ist den Spaichingern, trotz Heimvorteil, keine Wiederholung zuzutrauen. Eher dürfte der Zimmerner Reserve, die noch Abstiegssorgen hat, die Revanche gelingen.

Kreisliga A 2 Schwarzwald

VfL Nendingen – FSV Denkingen (Mi., 19 Uhr). Zum letzten Spiel der Vorrunde treffen auf dem Nendinger Häldele zwei Mannschaften aufeinander, die zuletzt recht erfolgreich waren. Vor allem die Nendinger, die am Samstag den Tabellenführer SV Wurmlingen besiegten, haben noch Sorgen um den Klassenerhalt. Da wäre ein Dreier sehr wichtig.

SpVgg Trossingen II – SV Bubsheim (Do., 19 Uhr/2:8). Daheim kann die Trossinger Reserve ein unbequemer Gegner sein. Die Bubsheimer dürften gewarnt sein. Die Ratke-Elf wird in der Harmonikastadt nicht das erste „faule Ei“ auflesen wollen.

Kreisliga B 2 Schwarzwald

SG Irndorf/Bärenthal – SG Durchhausen/Gunningen (Do., 18 Uhr/3:3). In Bärenthal dürften die Punkte für die Elf aus der Baar hoch hängen. Da wäre ein erneutes Remis schon ein achtbares Resultat.

Bezirksliga Bodensee

Hattinger SV – SC Gottmadingen-Bietingen (Mi., 18 Uhr). Diese Partie gehört zur Vorrunde. Die Hattinger wollen sich nach der jüngsten Heimniederlage rehabilitieren. Die Gäste ehemals Verbandsligist, schweben in Abstiegsgefahr. Gottmadingen-Bietingen reist als derzeit schlechteste Auswärtsmannschaft der Liga nach Hattingen.

Kreisliga A 2 Bodensee

FC Bodman-Ludwigshafen – FC Schwandorf/Worndorf/Neuhausen (Donnerstag, 18.30 Uhr). Die Gäste reisen als Außenseiter zum Tabellenführer nach Ludwigshafen. Schon im Hinspiel musste sich der FC SWN 1:5 geschlagen geben. Der Gastgeber hat bisher die meisten Tore in der Kreisliga A 2 erzielt.