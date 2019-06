Hattinger SV verabschiedet sich nach neun Jahren mit 2:7-Niederlage aus der Bezirksliga

In der Fußball-Bezirksliga Bodensee hat sich der Absteiger Hattinger SV zum Abschluss CFE Independiente Singen 2:7 geschlagen geben müssen. In der Kreislig A 2 zog der FC Schwandorf/Worndorf/Neuhausen mit einem 4:2-Sieg über die SG Heudorf/Hon-stetten in der Tabelle noch am Gegner vorbei. Der SC B.A.T. hat trotz der 0:1-Niederlage bei der SG Tengen/Watterdingen den Klassenerhalt sicher. Die SG Liptingen/Emmingen verlor gegen die SG Stahringen/Espasingen 1:2.

Bezirksliga Bodensee

Hattinger SV – CFE Indep. Singen 2:7 (1:3). - Schiedsrichter: Jonas Gumz (Rielasingen-Worblingen). - Zuschauer: 100. - Tore: 1:0 (26. Minute) Chris Brunner, 1:1, 1:2, 1:3, 1:4 (30.Foulelfmeter/34./43./47.) Marcel Simsek, 2:4 (49., Foulelfmeter) Ibrahim Kaynar, 2:5 (67.) Philipp Müller, 2:6 (70.) Marcel Simsek, 2:7 (81.) Sime Kresovic. Nach neun Jahren verabschiedet sich der Hattinger SV aus der Bezirksliga. Neun Tore sahen die Zuschauer, allerdings sieben davon für die Gäste. Der Torschützenkönig der Bezirksliga, Marcel Simsek, erhöhte mit fünf Toren seine Trefferquote auf insgesamt 40 Saisontore.

Der HSV wollte sich im letzten Heimspiel von seiner guten Seite zeigen, was nach zunächst mangelnden Torraumszenen auf beiden Seiten den Hausherren auch gelang. Chris Brunner brachte die Elf von Thomas Gaßner (26. Minute) in Führung. Er nutzte einen technischen Fehler in der Gästeabwehr. Die Freude über die Führung währte beim HSV jedoch nicht lange. Marcel Simsek erzielte per Strafstoß (29.) den Ausgleich und baute die Gästeführung bis zur Pause auf 1:3 aus. Sehenswert das 1:2 durch einen direkt verwandelten Freistoß. Nach dem Seitenwechsel gab es schnelle Tore hüben wie drüben. Simsek zunächst zum 1:4, zwei Minuten später verkürzte Ibrahim Kaynar per Strafstoß auf 2:4. Der HSV legte nochmals alles in die Waagschale und stemmte sich gegen die Niederlage, doch die torgefährlicheren Gäste zogen mit Müller und nochmals Simsek auf 2:6 davon. Die Partie war gelaufen. Sime Kresovic köpfte zum 2:7-Endstand ein.

FC Schwandorf/Worndorf/Neuhausen – SG Heudorf/Honstetten 4:2 (2:0). - Schiedsrichter: Philipp Gassner (Hattingen). - Zuschauer: 70. - Tore: 1:0 (28. Minute) Patrick Hess, 2:0 (45.) Matthias Weinmann, 2:1 (60.) Jakob Schädler, 2:2 (74.) Jochen Leiber, 3:2 (78.) Matthias Weinmann, 4:2 (90. + 5) Robin Wunderlich. - Besondere Vorkommnisse: SG-Keeper Nicolai Kamenzin pariert Foulelfmeter von Matthias Weinmann (65. Minute). Zum Saisonende erspielte sich der FC SWN im letzten Spiel für Trainer Francesco Pastore nochmals einen Heimerfolg. Bei munterem Beginn der Mannschaften, als Tabellennachbarn der unteren Tabellenhälfte angetreten, hatten zunächst die Gäste die beste Chance, als FC-Torhüter Christian Schmid den Ball mit den Fingerspitzen noch an die Latte lenkte. Nach und nach kamen die Hausherren zu einem Chancenplus. So war die Führung durch Patrick Hess nach einer knappen halben Stunde verdient. Allerdings hatten die Platzherren Glück, als Razvan Radu bei einem Abwehrversuch der Ball über den Spann rutschte und an der Querlatte landete (42.). Nur eine Minute danach ein weiterer Lattentreffer der SG durch Jakob Schädler. Der FC wachte wieder auf und Matthias Weinmann gelang mit dem Pausenpfiff das 2:0 für die Gastgeber. Gleich nach dem Wiederbeginn verhinderte Christian Schmid mit starker Fußabwehr den Anschlusstreffer. Die Heimelf ließ in der Folge merklich nach und dadurch kam der Gegner besser ins Spiel. Das Gegentor war nur eine Frage der Zeit. So passte der Distanzschuss von Jakob Schädler (60.) zum 2:1 unhaltbar in den Torwinkel. Der FC hätte wieder vorlegen können, doch den Strafstoß von Matthias Weinmann parierte Torwart Kamenzin (65.). Nach der vergebenen Möglichkeit folgte zehn Minuten später der Ausgleich der Gäste zum 2:2, die ohne ihren Torjäger Tino Kohler auskommen mussten. Danach war wieder der FC am Zuge. Matthias Weinmann brachte die Pastore-Elf mit seinem 18. Saisontreffer wieder in Führung und Robin Wunderlich erzielte in der Nachspielzeit den 4:2 Endstand.

SG Tengen/Watterdingen – SC Buchheim/Altheim/Thalheim 1:0 (0:0). - Schiedsrichter: Maximilian Gaar. - Zuschauer: 100 - Tor: 1:0 (79. Minute) Steven Rodrigues. Nach verhaltenem Beginn in den ersten 15 Minuten kamen die Hausherren mit fortlaufender Spielzeit zu einem Chancenplus. Der SC B.A.T. stand aber in der Abwehr um Torwart Marcel Kohler, der den verletzten Stammkeeper Patrick Kästle vertrat, sicher. Auch nach dem Seitenwechsel hielt die Gäste-Abwehr lange Zeit dem Ansturm stand. Nach und nach kreierten auch die Gäste Tormöglichkeiten, dabei war Torwart Dominick Schwarz im heimischen Tor gefordert, der ebenfalls gut reagierte und die SC-Führung verhinderte. Beide Mannschaften lieferten sich ein offenes Spiel – im Mittelpunkt standen jeweils die Torhüter als beste Spieler auf dem Platz. Zehn Minuten vor Spielende fiel dann das 1:0 für die Gastgeber durch Steven Rodrigues beim einzigen Fehler, der Torwart Marcel Kohler unterlief. Trotz des verlorenen Spieles war nach dem Schlusspfiff die Erleichterung in den Reihen der B.A.T.-Akteure zu spüren, da bei gleichzeitiger Niederlage der SG Winterspüren/Zoznegg die Relegation um den Klassenerhalt vermieden wurde.

SG Liptingen/Emmingen – SG Stahringen/Espasingen 1:2 (0:1). - Schiedsrichter: Dieter Holz (Sigmaringen). - Zuschauer. - Tore: 0:1 (9. Minute) Benjamin Martin, 0:2 (83., Strafstoß) Denis Crnogorac-Purkovic, 1:2 (86., Strafstoß) Muhammed Suso. Mehr war von diesem Spiel nicht in Erfahrung zu bringen.