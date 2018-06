Hattinger SV spielt am Samstag beim SV Mühlhausen

In der Fußball-Bezirksliga Bodensee steht an Wochenende 12./13. Dezember noch ein kompletter Spieltag auf dem Programm. Der Hattinger SV muss am Samstag um 14.30 Uhr beim beim SV Mühlhausen antreten.

Die Mühlhausener haben zuletzt 6:3 bei der zweiten Mannschaft des FC Singen gewonnen, während die partie des HSV gegen den FC Kluftern ausgefallen ist. Mühlhausens Torjäger Felix Wäschle steuerte vier Tore zum Auswärtssieg des Aufsteigers bei.

In Mühlhausen treffen am Samstag zwei Teams aufeinander, die beide mit vorne in der Tabelle stehen. Die Gastgeber nehmen den fünften Rang ein, der HSV steht auf Platz sieben. Ob der Hattinger SV den 3:1-Vorrundensieg wiederholen kann, muss bezweifelt werden. Die Gastgeber werden als Favorit gehandelt. (ly)