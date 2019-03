Für die südbadischen Fußballteams aus dem Kreis Tuttlingen stehen am Wochenende wichtige Spiele an. Der Hattinger SV trägt in der Bezirksliga Bodensee ein Kellerduell aus (gegen den TSV Aach-Linz), Tabellenführer FC Gutmadingen empfängt den SV TuS Immendingen (Bezirksliga Bad. Schwarzwald). In der Kreisliga A 2 Badischer Schwarzwald reist die SG Kirchen-Hausen zum Spitzenspiel zu Verfolger FC Lenzkirch.

Bezirksliga Bad. Schwarzwald

FC Gutmadingen – SV TuS Immendingen (Samstag, 16 Uhr). In der Hinrunde kassierte Immendingen daheim ein 1:7. Die Punkte im Abstiegskampf wird man wohl gegen andere Gegner holen als gegen den Tabellenführer.

FC Marbach – FC Weilersbach (Sonntag, 15 Uhr). Der Gutmadinger Verfolger geht ebenso als klarer Favorit in sein Heimspiel. Gegen den Vorletzten will man im Aufstiegsrennen keine Punkte liegen lassen. Weilersbach startete mit einem 2:3 gegen Bräunlingen in die Frühjahrsrunde.

Bezirksliga Bodensee

Hattinger SV – TSV Aach-Linz (Sonntag, 15 Uhr). Beide Mannschaften liegen auf einem direkten Abstiegsplatz. Nur die Gäste könnten diesen mit einem Sieg morgen verlassen. In einem Spiel weniger kamen die Gäste zu 17 Toren mehr als der HSV. Gelingt daheim die Trendwende?

Kreisliga A 2 Bad. Schwarzwald

FV Möhringen – SG Riedöschingen/Hondingen (Sonntag, 14.30 Uhr). Die Gäste liegen im gesicherten Mittelfeld der Tabelle. Möhringen steckt weiterhin im Tabellenkeller fest und kann nur mit Schützenhilfe und eigenem Sieg Plätze gutmachen. Unter der Woche unterlag man in Aasen mit 1:3. Die FVM-Schwachstelle ist die Defensive.

FC Lenzkirch – SG Kirchen-Hausen. Das Topspiel der Liga steigt in Lenzkirch. Den Ersten erwartet beim Zweiten ein Duell auf Augenhöhe. Die SG hat einen Zähler Vorsprung und eine Partie weniger ausgetragen. Bereits eine Punkteteilung wäre kein schlechtes Ergebnis für das beste Auswärtsteam.

Kreisliga A 2 Bodensee

FC Schwandorf-Worndorf-Neuhausen – SG Liptingen/Emmingen (Sonntag, 15 Uhr). Beide spielten keine konstante Hinrunde. Das anstehende Derby ist vor allem für den Gastgeber bedeutend, der aus dem Abstiegskampf raus möchte. In der engen unteren Tabellenhälfte trennen sieben Teams nur sieben Punkte. Das Hinspiel gewann die SG mit 1:0.

SC Buchheim-Altheim-Thalheim – SG Liggeringen/Güttingen. In den Wochen vor der Winterpause drehte der SC B.A.T. richtig auf und arbeitete sich durch sieben Spiele ohne Niederlage auf Platz neun vor. Darauf will man gegen den Vierten anknüpfen. Es darf ein engeres Ergebnis als im Hinspiel (0:6) erwartet werden.

Kreisliga B 4 Bad. Schwarzwald

FC Gutmadingen II – SV TuS Immendingen II (Samstag, 14.15 Uhr). Bei den zweiten Mannschaften gehen die Gäste favorisiert in die Partie. Der FCG II ist Vorletzter.