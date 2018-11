Hattinger SV holt wichtige Punkte im Abstiegskampf

In der Fußball-Bezirksliga Bodensee hat der Hattinger SV mit dem 3:0-Sieg gegen Anadolu Radolfzell wichtige Punkte im Abstiegskampf geholt. In der Kreisliga A 2 Bodensee beendete der FC Schwandorf/Worndorf/Neuhausen seine Negativserie mit einem 4:2-Erfolg gegen die SG Stahringen/Espasingen. Für die SG Liptingen/Emmingen (0:0 gegen SV Orisngen-Nenzingen) und den SC B.A.T. (1:1 bei der SG Zoznegg/Winterspüren) gab es jeweils einen Punkt.

Bezirksliga Bodensee

Hattinger SV – FC Anadolu Radolfzell 3:0 (2:0). - Tore: 1:0 (12.) Chris Brunner, 2:0 (27.) Bernard Suker, 3:0 (55.) Ibrahim Öztürk. - Schiedsrichter: Felix Streibert (Konstanz). - Zuschauer: 150. Beim HSV war von Beginn an zu spüren, dass man die drei Punkte in Hattingen behalten wollte. So war der gastgeber in der Anfangsphase klar am Drücker. In der 12. Minute setzte Chris Brunner seinen Schuss erst an die Latte, im Anschluss an die darauf folgende Flanke von Bernard Suker war er per Kopfball zum 1:0 erfolgreich. Zwei Minuten später kamen die Gäste zu ihrer ersten Gelegenheit, als Eckert über das Tor köpfte. In der Folgezeit drängte der HSV auf das 2:0. Dies gelang in der 27. Minute Bernard Suker nach Zuspiel mit Marco Brunner.

In der zweiten Hälfte hatten die Gäste die erste Chance. Nach einem Eckball köpfte Cesur den Ball an den Pfosten. Nur eine Minute später setzte sich Ibrahim Öztürk gegen mehrere Abwehrspieler durch und vollendete zum 3:0. In der 60. Minute war Öztürk wieder alleine durch, konnte die Gelegenheit aber nicht nutzen. Auch in der Schlussphase blieb der HSV weiterhin gefährlich. Kapitän Matthias Gaßner traf in der 88. Minute aus spitzem Winkel die Latte.

Kreisliga A 2 Bodensee

FC Schwandorf/Worndorf/Neuhausen – SG Stahringen/Espasingen 4:2 (3:1). - Schiedsrichter: Lothar Auer (Überlingen). - Zuschauer: 100. - Tore: 1:0 (7. Minute) Patrick Hess, 2:0 (13.) Manuel Reutebuch, 2:1 23.) Christian Speck, 3:1 (31.) Manuel Reutebuch. 4:1 (61.) Matthias Weinmann, 4:2 (90. + 3) Thomas Schmid. Am 13. Spieltag kamen die FC-Kicker nach acht Niederlagen wieder zu einem Sieg. FC-Keeper Christian Schmid wehrte bereits in der zweiten Minute einen Strafstoß ab. Danach nahm der FC das Heft in die Hand. Matthias Weinmann legte auf Patrick Hess ab, dessen dessen Distanzschuss die Führung für die Hausherren brachte (7. Minute). In der 13. Minute legte Manuel Reutebuch das 2:0 nach. Dann wurden die Gastgeber für ihre plötzlich nachlassende Aufmerksamkeit bestraft. Die Gäste erzielten den Anschlusstreffer. Beim abgefälschten Freistoß von Linus Bastian reagierte Manuel Reutebuch blitzschnell und köpfte zum 3:1-Pausenstand ein. Das 4:1 nach dem Seitenwechsel durch Matthias Weinmann im Anschluss an einen Eckball war die Vorentscheidung. Bei zunehmend schlechter werdenden Lichtverhältnissen gelang den Gästen in der Nachspielzeit noch eine Ergebniskorrektur zum 4:2-Endstand.

SG Winterspüren/Zoznegg – SC Buchheim/Altheim/Thalheim 1:1 (1:1). - Schiedsrichter: Güven Doruk (Singen). - Tore: 0:1 (24. Minute) David Schalk, 1:1 (30.) Benedict Haas. - Besondere Vorkommnisse: Gelbrote Karte (70. Minute) für Jens Wegner, SG Winterspüren/Zoznegg. In einem schwachen Spiel mit wenigen zwingenden Chancen auf beiden Seiten gab es am Ende ein leistungsgerechtes Unentschieden. Das holpriges Terrain ermöglichte keine Spielkombinationen. Beim Führungstreffer durch David Schalk profitierten die Gäste von einem Torwartfehler. Die Hausherren glichen aber bereits sechs Minuten später nach einem Freistoß zum 1:1 aus. Der SC B.A.T. war danach leicht besser, kam aber nicht zu zwingenden Aktionen. Auch in der zweiten Hälfte zeigten die Gäste das gefälligere Spiel, kamen aber auch in Überzahlspiel (ab der 70. Minute) nicht zum Siegtreffer. Mit dem 1:1-Endstand war der SC zufrieden und kann nach den Erfolgen in den vergangenen Begegnungen beruhigt in die Winterpause gehen.